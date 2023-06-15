Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 16 Juni: Aries Jangan Cepat Menyerah, Gemini Buat Kesalahan Konyol

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak 16 Juni: Aries Jangan Cepat Menyerah, Gemini Buat Kesalahan Konyol
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

PENASARAN seperti apa kata zodiak Anda tentang kehidupanmu hari ini? Diwarta dari New York Post, berikut ramalan zodiak seputar kehidupan umum untuk para pemilik tanda zodiak Aries, Taurus, dan Gemini, sebagaimana diprediksikan ahli astrologi, Sally Brompton.

1. Aries: Jelang akhir pekan ini, para Aries harus semangat dan jangan menyerah pada mimpi yang tampaknya masih jauh. Sabar dan terus berusaha, karena sebetulnya sudah menunjukkan ada terobosan yang sangat besar menantimu. Kika Anda sabar dan terus bekerja menuju tujuan yang ingin dicapai, secercah cahaya terang siap Anda sambut!

2. Taurus: Hari ini para Taurus sedang dilanda krisis kepercayaan, karena semaki banyak teman dan orang tersayang memberitahu Anda bahwa semuanya akan baik-baik saja, semakin kecil para Taurus untuk percaya.

Taurus hari ini memang sedang terus berpikir negatif, yuk rubah dan jadi berusahalah untuk selalu positif.

3. Gemini: Waspada, hari ini para pemilik tanda zodiak ini diramalkan cenderung membuat kesalahan konyol, beberapa di antaranya mungkin memalukan tetapi memang bukan masalah serius.

(Rizky Pradita Ananda)

      
