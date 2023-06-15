Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Alasan Cowok Suka Menceritakan Mantan Saat PDKT

Cita Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |09:09 WIB
5 Alasan Cowok Suka Menceritakan Mantan Saat PDKT
Ilustrasi (Foto: Clipart Libary)
A
A
A

ADA lima alasan cowok suka menceritakan mantan saat PDKT yang wajib diketahui wanita.

Membicarakan mantan belum tentu ia ingin kembali bersamanya. Meski terdengar aneh dan menyebalkan, ternyata ada alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut.

Berikut 5 alasan cowok suka menceritakan mantan saat PDKT dilansir dari berbagai sumber:

1. Mencari Perhatian

Menceritakan pengalaman dengan mantan menjadi cara bagi cowok untuk mencari empati kepada calon pasangannya. Mereka berharap calon pasangannya mengetahui trauma akan masa lalu mereka dan berharap supaya pasangnnya tidak melakukan hal serupa.

Mantan

Cowok juga ingin calon pasangan memahami dan memberi dukungan mental atas rasa sakit mereka di masa lalu. Ini juga merupakan cara menjalin kedekatan emosional.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/612/3086243/bagaimana_cara_membuat_mantan_mengejar_ngejar_kita_lagi-Ung7_large.jpg
Bagaimana Cara Membuat Mantan Mengejar-ngejar Kita Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/612/3084098/begini_5_cara_mengetahui_apakah_mantan_masih_memikirkan_kita-7Fu2_large.jpg
Begini 5 Cara Mengetahui Apakah Mantan Masih Memikirkan Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/612/3083637/sudah_menikah_tapi_sering_mimpi_mantan_pertanda_apa_ya-snIv_large.jpg
Sudah Menikah tapi Sering Mimpi Mantan, Pertanda Apa Ya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/612/3082917/4_alasan_kenapa_mantan_pamer_pacar_baru_padahal_baru_putus-BTUs_large.jpg
4 Alasan Kenapa Mantan Pamer Pacar Baru Padahal Baru Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/612/3082910/7_cara_membuat_mantan_yang_sudah_punya_pacar_menyesal-duNX_large.jpg
7 Cara Membuat Mantan yang Sudah Punya Pacar Menyesal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/612/3082496/link_tes_ujian_gagal_move_on_seberapa_sering_stalking_mantan-tBcP_large.jpg
Link Tes Ujian Gagal Move On, Seberapa Sering Stalking Mantan?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement