5 Alasan Cowok Suka Menceritakan Mantan Saat PDKT

ADA lima alasan cowok suka menceritakan mantan saat PDKT yang wajib diketahui wanita.

Membicarakan mantan belum tentu ia ingin kembali bersamanya. Meski terdengar aneh dan menyebalkan, ternyata ada alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut.

Berikut 5 alasan cowok suka menceritakan mantan saat PDKT dilansir dari berbagai sumber:

1. Mencari Perhatian

BACA JUGA: 5 Alasan Mengapa Orang yang Lagi PDKT dan LDR Suka Sleep Call

Menceritakan pengalaman dengan mantan menjadi cara bagi cowok untuk mencari empati kepada calon pasangannya. Mereka berharap calon pasangannya mengetahui trauma akan masa lalu mereka dan berharap supaya pasangnnya tidak melakukan hal serupa.

Cowok juga ingin calon pasangan memahami dan memberi dukungan mental atas rasa sakit mereka di masa lalu. Ini juga merupakan cara menjalin kedekatan emosional.