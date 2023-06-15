Tips Rumah Tangga Harmonis dengan Pasha Ungu, Adelia: Pantang Menunda

RUMAH tangga pasangan Adelia Wilhelmina dan Pasha Ungu bisa dibilang jauh dari kabar miring, paska menikah pada 2011, kini Adel dan Pasha sudah dikaruniai empat orang anak.

Mengarungi rumah tangga sebagai pasangan suami istri sudah selama kurang lebih 12 tahun, Adelia mengaku ia punya cara tersendiri untuk menjaga keharmonisan keluarga dan rumah tangga bersama sang suami, Pasha Ungu.

"Ada masalah harus diselesaikan, jangan ditunda-tunda,” ujar Adelia kala dijumpai awak media di Pondok Indah, Jakarta Selatan, belum lama ini.

(Foto: Instagram @adeliapasha)