Kembali Hadir Big Promo di AladinMall, Obral Produk Ditambah Gratis Ongkir!

ADA kabar baik buat para pencinta diskon! Sebab, kini big promo di AladinMall kembali hadir menyapa! Kali ini, ada Promo #BukanPHPBiasa Top Brand Week, karena Anda bisa belanja dengan harga mulai dari Rp3.000an saja loh!

Tidak hanya itu, karena selain bisa dapat harga murah, belanja di AladinMall juga gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas, tanpa minimum pembelian. Makanya, jangan sampai ketinggalan dan segera buat daftar belanja dan checkout produknya sebelum kehabisan!

Rekomendasi produk yang bisa Anda dapatkan di Promo #BukanPHPBiasa

1. Garuda Pilus Mi Goreng 80 + 16 Gram: Garuda Pilus Mie Goreng 80gr+16gr adalah makanan ringan persembahan Garuda Food. Terbuat dari tepung berkualitas yang menghasilkan rasa yang kriuk dan renyah di setiap suapnya.

Pilus garuda rasa mie goreng memberikan kesan asin dan gurih yang nikmat dan dapat disantap pada setiap kesempatan. Dapatkan produk ini seharga Rp3.000 saja dengan kode voucher ALADINSHOP dari harga normal Rp5.700.

2. Morris Roll On Hijab Aisha 50ml Twin Pack FREE SURGICAL FACE MASK: Seharian segar dengan wanginya Morris Roll On Hijab Aisha, kini Anda bisa mendapatkan gratis masker setiap pembelian item ini di AladinMall. Punya aroma dari Mandarin, Fresh Lemon, dan Liquorice, menjadikan produk ini memiliki wangi yang menyegarkan.

Ada kandungan Aluminium Chlorohydrate sebagai Antiperspirant agent yang dapat menahan produksi keringat agar tidak mengakibatkan ketiak basah dan mengundang bakteri yang dapat mengakibatkan ketiak hitam dan kusam. Dapatkan produk ini seharga Rp39.570 saja dari harga normal Rp60.000.

3. Paket 4 Bakmi Mewah Ayam Jamur dan Bulgogi Free Mangkok: Beli bakmi bisa dapat mangkok cantik? Ya cuma di sini! Nikmati lezatnya Bakmi Mewah Ayam Jamur dan Bulgogi di dalam mangkok special edition hanya dengan harga Rp40.000 saja dari Rp45.000.

4. OPPO Find N2 Flip Smartphone 8GB/256GB (Garansi Resmi): Upgrade untuk pencinta smartphone lipat wajib punya! Dapatkan ekstra benefit senilai Rp3.500.000 untuk setiap pembelian unit OPPO Find N2 Flip Smartphone 8GB/256GB (Garansi Resmi) dengan rincian sebagai berikut:

● Free OPPO Care+ (1 Year Accident Insurance or New Unit Replacement Insurance)

● Free 2x Original UV/AR Screen Protector Replacement Every Year

● Exclusive Partner Benefits on MyOPPO

● Terms & Conditions Applied