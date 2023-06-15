5 Penampilan V BTS dengan Warna Rambut Nyentrik, Keren dan Memukau!

KIM Taehyung atau dikenal sebagai V BTS tidak hanya berbakat dalam menyanyi dan menari. Penampilan V BTS juga kerap mencuri perhatian, terutama para penggemarnya.

Bukan hanya outfit, V BTS juga kerap tampil dengan gaya dan warna rambut kreatif serta nyentrik. Dalam beberapa tahun terakhir, V telah mencoba berbagai warna rambut yang berbeda.

Penampilannya pun terlihat semakin keren dan memukau. Berikut adalah 5 penampilan V BTS dengan berbagai warna rambut dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (15/6/2023).

1. Blonde (Blond)





Penampilan pertama yang membuat banyak penggemar terkesan adalah rambut pirang V. Warna rambut pirang memberikan tampilan yang cerah dan menyegarkan, menciptakan kontras yang menarik dengan kulitnya yang cerah. Rambut pirangnya memberikan kesan yang glamor dan energik, serta menonjolkan ciri khasnya yang unik.

2. Grey (Abu-abu)





Kim Taehyung juga pernah mencoba warna rambut abu-abu yang memberikan nuansa yang lebih dewasa dan misterius. Rambut abu-abu memberikan kesan elegan dan chic, dan menunjukkan sisi yang lebih matang dari kepribadiannya. Penampilannya dengan rambut abu-abu memberikan sentuhan yang unik dan menarik pada penampilannya di atas panggung.

3. Pink (Merah Muda)





Salah satu penampilan yang paling ikonik dari Kim Taehyung adalah dengan rambut berwarna merah muda. Warna rambut yang cerah dan mencolok ini mencerminkan keceriaan dan keunikan V. Rambut merah muda memberikan penampilan yang segar, penuh gaya, dan menunjukkan sisi yang lebih playful dari karakternya.