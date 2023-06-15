4 Langkah Menghilangkan Eyeliner Waterproof, Aman dan Efektif

EYELINER waterproof jadi andalan banyak wanita untuk urusan merias bagian mata alias eye makeup, agar penampilan tetap sempurna sepanjang hari.

Namun di sisi lain, menghilangkan eyeliner tahan air ini bisa jadi hal sulit jika tak tahu trik atau cara yang tepat. Pasalnya, patut diingat kalau area di sekitar mata merupakan bagian wajah yang paling rentan dan sensitif. Itulah kenapa, menghapus makeup di bagian mata harus dilakukan dengan cara aman, efektif dan lembut.

Seperti dijelaskan Valerie Aparovich, Ahli Kosmetologi dari OnSkin, menghapus eyeliner waterproof bisa dengan aman dan lembut, salah satunya bisa dengan memakai micellar water agar benar-benar bersih sebelum akhirnya mencuci wajah secara keseluruhan.

Ya selain eye-makeup remover, micellar water adalah alternatif yang sangat bagus fantastis menghilangkan pulasan eyelinerwaterproof dan cara ini bisa diaplikasikan untuk semua jenis kulit loh!