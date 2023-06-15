Penampilan Terbaru Sintya Marisca dengan Rambut Pink, Terinspirasi Karakter Anime Sakura?

PENAMPILAN Sintya Marisca belakangan mencuri perhatian warganet. Pasalnya, artis yang sempat digosipkan dekat dengan Abidzar Al-Ghifari anak mendiang Ustadz Jefri Al Buchori ini tampil berani dengan warna rambut pink.

Hal itu terlihat dalam beberapa unggahan di akun Instagramnya belakangan ini. Terbaru, ia tampak memposting sebuah potret saat sedang berkunjung ke negara Swiss dengan penampilan barunya itu.

Dalam potret tersebut, ia tampak duduk di tepi danau dalam balutan outfit simpel berupa turtleneck putih dan celana jeans. Namun, rambut model segi pendeknya yang kini di cat warna pink membuatnya tampak ‘stand out’.

Sebelumnya, banyak warganet yang menyebut penampilan Sintya dengan rambut pink barunya disebut-sebut mirip karakter Natsu Dragneel dari anime Fairy Tail dan Big Mom dari anime One Piece.

Tak jarang penggemar juga menyebut aktris yang kini menjajaki usia 23 tahun tersebut terkesan memiliki rambut gulali. Namun, melalui keterangan unggahannya baru-baru ini, Sintya mengisyaratkan bahwa rambut pinknya terinspirasi dari rambut karakter Sakura dari serial animasi Naruto.

“Sakura chan,” tulis Sintya, dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya, @sintyamarisca, Kamis, (15/6/2023).

Dalam postingan tersebut, Sintya bahkan turut mengunggah sebuah potret karakter Sakura yang memiliki rambut pink model segi pendek yang sama sepertinya.

Postingan penampilan baru Sintya Marisca dengan rambut pinknya itu lantas kembali banjir komentar dari warganet.