Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Penampilan Terbaru Sintya Marisca dengan Rambut Pink, Terinspirasi Karakter Anime Sakura?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |17:00 WIB
Penampilan Terbaru Sintya Marisca dengan Rambut Pink, Terinspirasi Karakter Anime Sakura?
Sintya Marisca (Foto: Instagram/@sintyamarisca)
A
A
A

PENAMPILAN Sintya Marisca belakangan mencuri perhatian warganet. Pasalnya, artis yang sempat digosipkan dekat dengan Abidzar Al-Ghifari anak mendiang Ustadz Jefri Al Buchori ini tampil berani dengan warna rambut pink.

Hal itu terlihat dalam beberapa unggahan di akun Instagramnya belakangan ini. Terbaru, ia tampak memposting sebuah potret saat sedang berkunjung ke negara Swiss dengan penampilan barunya itu.

Sintya Marisca

Dalam potret tersebut, ia tampak duduk di tepi danau dalam balutan outfit simpel berupa turtleneck putih dan celana jeans. Namun, rambut model segi pendeknya yang kini di cat warna pink membuatnya tampak ‘stand out’.

Sebelumnya, banyak warganet yang menyebut penampilan Sintya dengan rambut pink barunya disebut-sebut mirip karakter Natsu Dragneel dari anime Fairy Tail dan Big Mom dari anime One Piece.

Tak jarang penggemar juga menyebut aktris yang kini menjajaki usia 23 tahun tersebut terkesan memiliki rambut gulali. Namun, melalui keterangan unggahannya baru-baru ini, Sintya mengisyaratkan bahwa rambut pinknya terinspirasi dari rambut karakter Sakura dari serial animasi Naruto.

“Sakura chan,” tulis Sintya, dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya, @sintyamarisca, Kamis, (15/6/2023).

Dalam postingan tersebut, Sintya bahkan turut mengunggah sebuah potret karakter Sakura yang memiliki rambut pink model segi pendek yang sama sepertinya.

Postingan penampilan baru Sintya Marisca dengan rambut pinknya itu lantas kembali banjir komentar dari warganet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/612/2996276/penampilan-baru-virgoun-jadi-sorotan-tampak-lebih-kurus-dan-bikin-pangling-pUMaxBI0us.jpg
Penampilan Baru Virgoun Jadi Sorotan, Tampak Lebih Kurus dan Bikin Pangling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/23/612/2888367/kisah-lidya-pratiwi-artis-cantik-yang-dipenjara-karena-pembunuhan-kekasihnya-zTtB1VZ17L.jpg
Kisah Lidya Pratiwi, Artis Cantik yang Dipenjara karena Pembunuhan Kekasihnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/194/2877700/potret-cantik-sandrinna-michelle-bergaya-lady-boss-bikin-gak-kedip-LPqyIU1F7Q.jpg
Potret Cantik Sandrinna Michelle Bergaya Lady Boss, Bikin Gak Kedip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/612/2868110/potret-aya-ohori-pebulu-tangkis-cantik-jepang-yang-jatuh-cinta-ke-legenda-bulu-tangkis-indonesia-A9pyBb0OOZ.jpg
Potret Aya Ohori, Pebulu Tangkis Cantik Jepang yang Jatuh Cinta ke Legenda Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/194/2859880/5-potret-ayu-anjani-yang-kembali-jadi-janda-ceraikan-suami-usai-dua-bulan-ibu-dan-adiknya-meninggal-N4dHFw5Cti.jpg
5 Potret Ayu Anjani yang Kembali Jadi Janda, Ceraikan Suami Usai Dua Bulan Ibu dan Adiknya Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/194/2852814/8-potret-risma-nilawati-mantan-istri-ferry-maryadi-hot-mama-makin-memesona-vmXfKXHdrC.jpg
8 Potret Risma Nilawati Mantan Istri Ferry Maryadi, Hot Mama Makin Memesona!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement