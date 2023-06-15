Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cantiknya Tissa Biani dengan Gaya Makeup Nuansa Pink, Cocok untuk Tampil Girly!

Nadila Qoonita , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |15:00 WIB
Cantiknya Tissa Biani dengan Gaya Makeup Nuansa Pink, Cocok untuk Tampil Girly!
Tissa Biani (Foto: @tissabiani/Instagram)
TISSA Biani merupakan seorang artis muda yang berbakat dengan penampilan memesona. Kekasih Dul Jaelani ini sering kali menginspirasi banyak wanita dengan gaya makeup yang segar dan feminin.

Salah satu tren makeup yang sering diperlihatkan oleh Tissa Biani adalah nuansa pink yang cocok untuk tampilan girly. Inilah mengapa banyak penggemarnya terpesona dengan kecantikan dan keanggunannya.

Mari kita jelajahi cantiknya Tissa Biani dengan makeup nuansa pink yang membuatnya tampil girly! Berikut potretnya dari Instagram @tissabiani, Kamis (15/6/2023). 

1. Tampilan jadi segar dengan makeup nuansa pink

Tissa Biani

Untuk memberikan kesan cerah dan merona, Tissa Biani sering menggunakan blush on berwarna pink. Warna ini memberikan efek alami pada pipi dan menciptakan tampilan yang segar.

Dengan memilih blush on dengan sentuhan pink yang lembut, Tissa Biani berhasil menciptakan pipi yang terlihat imut dan sehat. Efek merona ini menambah daya tarik pada wajahnya dan memberikan tampilan yang lebih girly.

2. Sentuhan lipstik

Tissa Biani

Kali ini, Tissa Biani juga menonjolkan bibirnya dengan sentuhan warna pink yang manis. Ia menggunakan lipstik berwarna pink yang memberikan efek lembut dan ceria pada bibirnya.

Tampilan bibir dengan warna pink ini memberikan kesan feminin yang sempurna dan cocok untuk tampilan girly. Saat menggunakan lipstik matte semi glossy ini, Tissa Biani berhasil menciptakan bibir yang menawan.

