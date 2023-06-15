Serunya Menelusuri Onrust, Pulau Penuh Misteri dan Sejarah Peninggalan Belanda di Teluk Jakarta

PULAU Onrust di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta menyimpan banyak cerita sejarah hingga misteri. Pemandangannya memang tak seeksotis Pulau Bidadari yang dekat dengannya, tapi ada sisi lain yang menarik dari Onrust.

Saat mengunjungi Pulau Onrust, traveler jangan berekspetasi akan disambut dengan pantai berpasir putih nan cantik, karena begitu kapal bersandar di dermaga, Anda akan melihat pemandangan bak desa mati dan pohon-pohon tinggi. Ada juga bangunan tua bekas rumah sakit peninggalan Hindia Belanda.

Zaman kolonial Belanda, Pulau Onrust dijadikan sebagai embarkasi haji. Jadi jamaah haji berangka ke Arab Saudi melalui Onrust. Saat kembali ke Tanah Air, jamaah haji juga dikarantina dulu di pulau dalam Teluk Jakarta tersebut.

“Jadi dulu ini adalah sebuah rumah sakit. Dulunya sempat dijadikan tempat karantina para jamaah haji Indonesia. Ada juga yang menyebut

dulu ini jadi tempat penampungan orang-orang yang kena penyakit kusta. Mereka diisolasi disini, karena agar penularannya tidak semakin meluas,” ujar Petugas Pelaksana Pulau Onrust, Rosadi kepada MNC Portal Indonesia di Pulau Onrust akhir pekan lalu.

Pulau Onrust (MPI/Wiwie)

Pulau Onrust memiliki museum yang menyajikan barang-barang bersejarah peninggalan Belanda.

Dalam hutan Pulau Onrust juga terdapat beberapa makam orang Belanda dan tulisan-tulisan mirip wasiat namun lebih puitis. Lokasi makam tersebut pernah dijadikan lokasi syuting film.

Tak jauh dari sana, traveler bisa mendapati dua lubang besar yang ditutup rapi. Usut punya usut, dua lubang besar tersebut adalah terowongan bawah tanah yang berisi 3 buah kamar bawah tanah di jaman penjajahan Belanda.

Meski beberapa kali terendam air karena resapan air bawah tanah, namun pengelola pulau Onrust mengaku kerap menguras air di lubang tersebut untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang asal-usul terowongan bawah tanah tersebut.

“sebenarnya sudah beberapa kali dikuras. Terakhir lubang yang ini pernah saya kuras itu di 2022 kemarin, dan pernah ke dalam juga sama beberapa pengelola lain. Kita menemukan 3 kamar ya di dalamnya, itu bagus banget, khas bangunan dan desain zaman-zaman Belanda,” tutur Rosadi.