Gejala Stunting pada Anak, Penyebab dan Pencegahannya

GEJALA stunting pada anak, penyebab dan pencegahannya perlu diketahui oleh semua orang, terutama orangtua. Sebab stunting merupakan salah satu penyakit yang diberantas pemerintah saat ini.

Stunting sendiri terjadi karena anak-anak kurang gizi, akibatnya tumbuh kembang anak pun lebih rendah dari standar seusianya. Meski demikian, banyak yang salah mengartikan stunting hanya bisa terjadi pada anak-anak kalangan menengah ke bawah, padahal anak orang kaya jika tak mendapat asupan gizi yang cukup bisa kena stunting juga.

Apa gejala stunting?

Konsultan Nutrisi Metabolik Departemen Ilmu Kesehatan FKUI/RSCM Dr dr Damayanti R Sjarif SpA(K) menuturkan, gejala stunting antara lain si kecil tinggi badan atau berat badan tidak naik secara normal sesuai tabel perkembangan anak. Itu biasanya terjadi sebelum anak berusia 2 tahun.

"Kalau anak sudah ketahuan pendek dan setiap bulan sering ukur badan tapi tidak naik-naik angkanya, harus curiga stunting. Jangan malah orangtua diam saja membiarkan anaknya tumbuh kembangnya terganggu," tambahnya.

Apa penyebab stunting?

Dikutip dari Kemkes, stunting disebabkan rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak.

Faktor lainnya yang menyebabkan stunting adalah terjadi infeksi pada ibu, kehamilan remaja, gangguan mental pada ibu, dan hipertensi. Jarak kelahiran anak yang pendek. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak

Stunting juga dapat disebabkan oleh masalah asupan gizi yang dikonsumsi selama kandungan maupun masa balita. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan, serta masa nifas, terbatasnya layanan kesehatan seperti pelayanan antenatal, pelayanan post natal dan rendahnya akses makanan bergizi, rendahnya akses sanitasi dan air bersih juga merupakan penyebab stunting. Multi faktor yang sangat beragam tersebut membutuhkan intervensi yang paling menentukan yaitu pada 1000 HPK ( 1000 hari pertama kehidupan ).

Faktor Penyebab stunting juga dipengaruhi oleh pekerjaan ibu, tinggi badan ayah, tinggi badan ibu, pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, pola asuh, dan pemberian ASI eksklusif, selain itu stunting juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti pendidikan ibu, pengetahuan ibu mengenai gizi, pemberian ASI eksklusif, umur pemberian MP-ASI, tingkat kecukupan zink dan zat besi, riwayat penyakit infeksi serta faktor genetik.