HOME WOMEN HEALTH

Tips Menjaga Kebugaran Pria, Salah Satunya Olahraga dan Stop Merokok

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |22:18 WIB
Tips Menjaga Kebugaran Pria, Salah Satunya Olahraga dan Stop Merokok
Olahraga (Foto: Freepik)
BIASANYA pria berusia 30 tahun ke atas mengalami penurunan kadar hormon testosteron setiap tahun. Padahal kurang hormon testosteron bisa menjadi masalah dan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan.

Apalagi hormon testosteron menjadi salah satu hal yang penting dalam kesehatan reproduksi pria, pembentukan massa otot, dan mempengaruhi gairah seksual. Peranan hormon testosteron menjadi sangat penting untuk karakteristik maskulinitas.

Dokter Rizki Nasution, Medical Advisor Wellous Indonesia mengatakan, menjaga berat badan yang sehat, rajin berolahraga, istirahat yang berkualitas, menghindari kebiasaan merokok, dan tidak konsumsi alkohol mampu menjaga kualitas hormon pria.

"Menerapkan pola makan seimbang dengan didukung oleh suplemen yang tepat, dapat membantu menjaga dan meningkatkan kadar hormon testosteron yang sehat pada pria," kata Dokter Rizki.

