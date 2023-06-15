Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kisah Putri Ariani Didiagnosis Buta Total Saat Usia 3 Bulan

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |07:46 WIB
Kisah Putri Ariani Didiagnosis Buta Total Saat Usia 3 Bulan
Putri Ariani (Foto: Ist)
A
A
A

PENYANYI bersuara merdu, Putri Ariani mengukir prestasi lagi dengan muncul sebagai kontestan America’s Got Talent 2023 dengan membawakan lagunya sendiri yakni “Loneliness.”

Ia adalah penyanyi kelahiran Riau, dan anak sulung dari pasangan Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianty dengan memiliki kekurangan yakni tunanetra.

 putri

Kisah awal mula Putri Ariani dinyatakan buta total memang sejak kecil. Namun, keterbatasannya tidak menyurutkan hasratnya meraih sukses.

Kondisi Putri Ariani yang tidak bisa melihat alias tunanetra berawal sejak kelahirannya dengan kondisi prematur. Lantaran dirinya lahir saat usia kandungan 6 bulan 18 hari dan berada di incubator bayi selama 3 bulan.

Saat keluar dari inkubator, Putri mengalami katarak dan sempat dibawa berobat ke Singapura, namun tidak membuahkan hasil. Hingga dinyatakan mengalami buta total pada usia 3 bulan.

Lantas apa penyebab buta saat kecil?

Dilansir Cleveland Clinic kebutaan adalah ketidakmampuan untuk melihat atau kurangnya cahaya dalam penglihatan. Kehilangan penghlihatan secara tiba-tiba adalah keadaan darurat. Penting untuk segera mencari bantuan medis.

 BACA JUGA:

Adapun, kebutaan juga dapat dialami oleh bayi. Kondisi ini dapat terjadi akibat:

1. Infeksi yang dialami oleh ibu pada masa kehamilan, seperti toksoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, dan herpes

2. Kelainan genetik, seperti katarak kongenital, glaukoma kongenital, degenerasi retina, pengecilan saraf mata, dan kelainan struktur mata

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/205/3159753//kris_dayanti_bakal_hadir_di_konser_40_tahun_dwiki_darmawan-gUoS_large.JPG
Kris Dayanti Janjikan Penampilan Spesial di Konser 40 Tahun Dwiki Dharmawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093374//putri_ariani-U0h6_large.jpg
Hari Disabilitas Nasional, Putri Ariani Ajak Difabel Tetap Semangat Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/205/3088981//putri_ariani-QZRq_large.jpg
Putri Ariani Rilis Album Evolve, Rilis di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/205/3086526//soundtrack-CZUi_large.jpg
Super Soundtrack in Jakarta, Nostalgia K-Drama Lewat Pertunjukan Orkestra
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement