Kisah Putri Ariani Didiagnosis Buta Total Saat Usia 3 Bulan

PENYANYI bersuara merdu, Putri Ariani mengukir prestasi lagi dengan muncul sebagai kontestan America’s Got Talent 2023 dengan membawakan lagunya sendiri yakni “Loneliness.”

Ia adalah penyanyi kelahiran Riau, dan anak sulung dari pasangan Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianty dengan memiliki kekurangan yakni tunanetra.

Kisah awal mula Putri Ariani dinyatakan buta total memang sejak kecil. Namun, keterbatasannya tidak menyurutkan hasratnya meraih sukses.

Kondisi Putri Ariani yang tidak bisa melihat alias tunanetra berawal sejak kelahirannya dengan kondisi prematur. Lantaran dirinya lahir saat usia kandungan 6 bulan 18 hari dan berada di incubator bayi selama 3 bulan.

Saat keluar dari inkubator, Putri mengalami katarak dan sempat dibawa berobat ke Singapura, namun tidak membuahkan hasil. Hingga dinyatakan mengalami buta total pada usia 3 bulan.

Lantas apa penyebab buta saat kecil?

Dilansir Cleveland Clinic kebutaan adalah ketidakmampuan untuk melihat atau kurangnya cahaya dalam penglihatan. Kehilangan penghlihatan secara tiba-tiba adalah keadaan darurat. Penting untuk segera mencari bantuan medis.

Adapun, kebutaan juga dapat dialami oleh bayi. Kondisi ini dapat terjadi akibat:

1. Infeksi yang dialami oleh ibu pada masa kehamilan, seperti toksoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, dan herpes

2. Kelainan genetik, seperti katarak kongenital, glaukoma kongenital, degenerasi retina, pengecilan saraf mata, dan kelainan struktur mata

