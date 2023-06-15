Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kurang Percaya Diri Akibat Karang Gigi, Coba Atasi dengan 3 Cara Ini!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |01:18 WIB
Kurang Percaya Diri Akibat Karang Gigi, Coba Atasi dengan 3 Cara Ini!
Punya karang gigi (Foto: istock)




KARANG gigi bikin gigi tampak kurang indah dan segar. Karang gigi parah biasanya akibat sering merokok dan bisa mengganggu penampilan gigi.

Ternyata bukan hanya mengganggu penampilan, plak ataupun karang gigi bisa menyebabkan gusi Anda meradang.

Jika tidak dibersihkan dengan baik jadi sarang bakteri. Berikut cara membersihkannya.

 sikat gigi

1. Sikat Gigi Secara Teratur

Secara alami umumnya dilakukan yaitu sikat gigi secara teratur. Terutama untuk karang gigi yang masih berwarna putih.

Para ahli menganjurkan setiap orang menyikat gigi sebanyak dua kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Supaya benar-benar bersih, sikatlah gigi Anda selama dua menit.

2. Gunakan lemon

Menggunakan Jus Lemon sebagai perawatan gigi berkarang dapat membantu mengikis/mengurangi perlahan karang gigi. Caranya dengan mencelupkan sikat gigi ke jus lemon dan gosok gigi Anda.

Diamkan selama 1 menit sebelum dibilas. Perlu diingat tidak melakukannya terlalu sering, karena asam lemon dapat menyebabkan erosi gigi.

Halaman:
1 2
      
