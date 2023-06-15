Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Risiko Jangka Panjang BPA, Bisa Sebabkan Kanker?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |21:19 WIB
Risiko Jangka Panjang BPA, Bisa Sebabkan Kanker?
Kanker (Foto: Pink ribbon)
A
A
A

HINGGA kini senyawa Bisphenol A (BPA) masih jadi sorotan karena berbahaya. Salah satunya berpotensi menyebabkan dampak buruk pada perkembangan anak.

BPA ditemukan pada plastik polikarbonat yang digunakan pada kemasan air minum dalam galon bekas pakai berulang-ulang, botol minum bayi, dan wadah plastik makanan.

 botol susu bayi

Berdasarkan temuan banyak riset di dunia, paparan BPA dalam jangka waktu lama diketahui dapat menyebabkan gangguan perkembangan pada anak, termasuk autis, bipolar, sering tantrum, dan gangguan saraf. Bahkan, paparan BPA dapat meningkatkan risiko kanker pada masa dewasa.

Walaupun demikian, meskipun para pakar kesehatan telah berulangkali mengingatkan bahaya campuran senyawa BPA pada kemasan plastik, namun masih banyak masyarakat yang belum menyadari risiko ini. Edukasi dan aturan yang tegas tentang penggunaan BPA agaknya masih perlu disosialisasikan lebih intensif kepada masyarakat.

“Jadi kita sebisa mungkin ‘BPA free’, karena kita menginginkan anak-anak menjadi generasi yang bagus di kemudian hari, bukan yang ada keterbatasan perkembangan. Kita harus lindungi anak-anak sejak dari awal,” kata Dokter Catherine dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) dikutip dari Antara.

Menurut Dokter Catherine, penyakit lain yang mengintai dari paparan bahan kimia BPA tidak bisa dilihat dalam waktu dekat, tapi dalam waktu jangka panjang, pada saat anak telah tumbuh menjadi dewasa. “Kalau paparannya sudah banyak maka larinya ke kanker, bukan berarti kankernya akan muncul dalam waktu satu atau dua tahun, tapi mungkin dalam periode lima tahun, 12 tahun dan bahkan sampai 20 tahun mendatang,” katanya.

Kandungan BPA tidak hanya bisa ditemukan pada kemasan makanan atau minuman. Mainan anak, kata dia, juga harus dipastikan ada label bebas BPA agar aman apabila masuk ke mulut anak.

Dokter Catherine menyarankan agar setiap bepergian, keluarga yang memiliki bayi membawa botol minum sendiri yang terbuat dari stainless atau kaca, untuk mencegah kontaminasi BPA ke dalam tubuh bayi mereka.

“Bahaya BPA tidak serta merta berefek. Contohnya gangguan hormon pada anak atau balita yang sedang tumbuh,” kata Neonatologist, dr. Daulika Yusna.

“Gangguan lainnya dapat memicu kanker, jika BPA dikonsumsi terus menerus,” tambahnya.

 BACA JUGA:

Dokter Spesialis Kandungan dr. Darrel Fernando menambahkan, masyarakat perlu lebih aktif meneliti kode kemasan dan bahan kemasan makanan atau minuman yang akan digunakan.“Kita harus lebih teliti melihat kode plastik pada setiap produk yang kita gunakan,” katanya.

 BACA JUGA:

