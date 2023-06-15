Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Alami Panas Dalam, Obati dengan 4 Cara Ini Yuk!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |22:30 WIB
Alami Panas Dalam, Obati dengan 4 Cara Ini Yuk!
Panas dalam (Foto: Health enews)
A
A
A

MENGALAMI panas dalam bikin tubuh dan tenggorokan tak nyaman. Rasanya panas dan kekeringan. Namun panas dalam juga sering disertai dengan sakit tenggorokan saat menelan.

Gejala yang timbul akibat panas dalam, sering kali merupakan tanda peringatan pertama bahwa anda pilek, flu atau sedang dalam proses kondisi sakit tertentu.

 panas dalam

"Tapi itu juga bisa menjadi gejala pertama dari kondisi yang lebih serius, jadi harus diperhatikan bagaimana perkembangannya," keterangan WebMD.

Setiap orang memiliki cara untuk mengobati panas dalam, bisa secara alami dan menggunakan obat yang bisa dibeli di Apotek. Berikut ini 4 cara mengobati panas dalam ala rumahan.

1. Berkumurlah dengan air garam

Berkumur dengan campuran air hangat dan garam dapat membantu meredakan gejala panas dalam. Campuran ini bisa dibuat dengan melarutkan ½ sendok teh garam ke dalam segelas air hangat.

 BACA JUGA:

2. Minum teh herbal

Beberapa obat herbal dikenal bermanfaat untuk melegakan tenggorokan, dan umumnya telah dikemas dalam bentuk permen atau jamu. Salah satunya, bisa minum teh herbal yang bisa menenangkan, seperti seduh dengan air panas dengan lemon dan madu.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/12/3154560//kino_cap_kaki_tiga_anak-ajfD_large.jpg
Cap Kaki Tiga Anak Ajak Ibu Sigap Ambil Langkah Awal yang Tepat dan Menyenangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/482/3118559//ilustrasi_panas_dalam-rEBR_large.jpg
Kenapa saat Puasa Kita Jadi Lebih Gampang Panas Dalam?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement