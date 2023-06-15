Alami Panas Dalam, Obati dengan 4 Cara Ini Yuk!

MENGALAMI panas dalam bikin tubuh dan tenggorokan tak nyaman. Rasanya panas dan kekeringan. Namun panas dalam juga sering disertai dengan sakit tenggorokan saat menelan.

Gejala yang timbul akibat panas dalam, sering kali merupakan tanda peringatan pertama bahwa anda pilek, flu atau sedang dalam proses kondisi sakit tertentu.

"Tapi itu juga bisa menjadi gejala pertama dari kondisi yang lebih serius, jadi harus diperhatikan bagaimana perkembangannya," keterangan WebMD.

Setiap orang memiliki cara untuk mengobati panas dalam, bisa secara alami dan menggunakan obat yang bisa dibeli di Apotek. Berikut ini 4 cara mengobati panas dalam ala rumahan.

1. Berkumurlah dengan air garam

Berkumur dengan campuran air hangat dan garam dapat membantu meredakan gejala panas dalam. Campuran ini bisa dibuat dengan melarutkan ½ sendok teh garam ke dalam segelas air hangat.

BACA JUGA:

2. Minum teh herbal

Beberapa obat herbal dikenal bermanfaat untuk melegakan tenggorokan, dan umumnya telah dikemas dalam bentuk permen atau jamu. Salah satunya, bisa minum teh herbal yang bisa menenangkan, seperti seduh dengan air panas dengan lemon dan madu.

BACA JUGA: