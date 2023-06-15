Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Benarkah Insomnia Bisa Sebabkan Penyakit Stroke?

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |20:58 WIB
Benarkah Insomnia Bisa Sebabkan Penyakit Stroke?
Ilustrasi (Foto: Freepik)
BENARKAH insomnia bisa sebabkan penyakit stroke ini akan menjadi masalah jika dibiarkan.

Banyak orang menganggap insomnia sebagai masalah tidur sepele. Padahal gangguan tidur ini memiliki dampak serius pada kesehatan jangka panjang. Penderita insomnia seringkali merasa kelelahan, kurang energi, dan penurunan konsentrasi.

Insomnia

Insomnia kerap kali dikaitkan dengan penyakit stroke. Lantas benarkah demikian?

Melansir The Guardian, Insomnia bisa sebabkan penyakit stroke 16% lebih tinggi dari pada mereka yang tidak memiliki gangguan tidur. Ilmuwan dari Amerika Serikat menemukan bahwa penderita insomnia di bawah usia 50 tahun empat kali lipat terkena stroke.

Sementara Go Red For Women menjelaskan bahwa dalam empat tahun terakhir insomnia meningkatkan penderita stroke sebanyak 54%. Orang yang tidur kurang dari lima jam setiap malam memiliki kemungkinan terkena stroke.

