HOME WOMEN HEALTH

Ternyata Ini Alasan Kenapa Seseorang Bisa Terkena Alergi Dingin

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:32 WIB
Ternyata Ini Alasan Kenapa Seseorang Bisa Terkena Alergi Dingin
Alergi dingin (Foto: Reactine)
A
A
A

TERNYATA ini alasan kenapa seseorang bisa terkena alergi dingin, perlu diketahui oleh banyak orang. Alergi dingin juga dikenal sebagai urtikaria dingin, ini terjadi ketika seseorang mengalami reaksi alergi saat berkontak dengan udara, air, ataupun permukaan benda yang dingin.

Orang dengan alergi dingin biasanya mengalami gejala yang sangat berbeda. Beberapa mengalami reaksi ringan terhadap dingin, sementara yang lain mengalami reaksi parah.

Lantas, apa alasan seseorang bisa terkena alergi dingin?

Biasanya, alergi dingin langsung bereaksi ketika seseorang terkena paparan langsung udara dingin, air dingin atau ketika terjadi perubahan suhu yang turun secara drastis, terutama di pagi hari.

Dilihat dari gejalanya, kulit seseorang yang memiliki alergi dingin akan mengalami bentol-bentol besar serta ruam kemerahan dan bengkak ketika terpapar temperatur dingin. Bentol-bentol itu biasanya baru muncul setelah kulit sudah hangat.

Beberapa alasan mengapa seseorang mengalami alergi dingin antara lain dikaitkan dengan infeksi, gigitan serangga, hingga kanker darah. Yang jelas, reaksi alergi muncul ketika kulit terpapar udara dingin yang menjadi alergen.

Alergen itu mengaktifkan sel mast atau mastosit sehingga memicu adanya pelepasan histamin dalam jumlah cukup besar yang kemudian menyerang sistem kekebalan tubuh.

Hal inilah yang membuat seseorang terkena alergi dingin akan mengalami beberapa gejala seperti hidung gatal, tersumbat, bersin-bersin, sesak napas hingga ruam biduran pada kulit.

Halaman:
1 2
      
