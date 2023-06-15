Mengenal 18 Penyebab Demam Tinggi dan Cara Mengobatinya

MENGENAL 18 penyebab demam tinggi dan cara mengobatinya. Demam tinggi adalah kondisi di mana suhu tubuh seseorang naik di atas batas normal atau lebih 36,5- 37,2 derajat celcius.

Ada banyak penyebab demam tinggi, dan cara mengobatinya pun dapat bervariasi tergantung pada penyebabnya. Meski demikian, umunya demam akan menurun sendiri dalam beberapa hari.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (14/6/2023), berikut 18 penyebab demam tinggi dan cara mengobatinya.

1. Penyakit Autoimun





Adanya penyakit autoimun dalam tubuh atau inflamasi biasanya akan membuat suhu tubuh naik dan menyebabkan demam. Hal ini terjadi karena sistem kekebalan dalam tubuh yang harusnya melawan infeksi justru menyerang diri sendiri.