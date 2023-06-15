5 Bahaya Makan Mie Instan Dicampur Nasi

ADA lima bahaya makan mie instan dicampur nasi yang perlu Anda ketahui. Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia dan sebagian besar bangsa Asia.

Mie instan merupakan kudapan yang lezat dan gurih. Bahkan tak jarang kedua makanan ini dimakan secara bersamaan.

Namun, tahukah Anda ada 5 bahaya makan mie instan dicampur nasi yang mengintai kesehatan? Dilansir dari Medicpole dan beberapa sumber lain, berikut beberapa bahayanya:

1. Obesitas





Mie instan dan nasi keduanya mengandung karbohidrat tinggi yang akan terpecah menjadi lemak. Makan mie instan dicampur nasi terlalu sering tentunya akan menyebabkan penumpukan lemak dalam tubuh dan meningkatkan risiko obesitas.