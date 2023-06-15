Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenapa Gigi Berlubang Bisa Sebabkan Bau Mulut?

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:22 WIB
Kenapa Gigi Berlubang Bisa Sebabkan Bau Mulut?
Ilustrasi (Foto: Times Of India)
A
A
A

KENAPA gigi berlubang bisa sebabkan bau mulut bisa pertanda sedang mengalami penyakit. Jika mengalami kasus ini secara berkala segeralah periksa ke dokter gigi.

Dokter gigi akan mengidentifikasi bau mulut, salah satunya disebabkan oleh gigi berlubang.

Kenapa gigi berlubang bisa sebabkan bau mulut lantaran ada bakteri mengalami pembusukan. Bakteri yang hidup dari potongan sisa makanan atau minuman membentuk asam yang menggerogoti permukaan gigi.

Bau Mulut

Melansir New Hampshire Center for Comprehensive Dentistry, bau mulut juga menandakan risiko kerusakan gigi karena terbentuknya lubang.

American Dental Association (ADA) juga menjelaskan bahwa gigi berlubang menjadi tempat bakteri berkumpul dan menggerogoti enamel.

Meski gigi berlubang tidak secara langsung menyebabkan bau mulut, kebanyakan kasus bau mulut terjadi karena gigi berlubang.

Halaman:
1 2 3
      
