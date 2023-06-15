Kenapa Gigi Berlubang Bisa Sebabkan Bau Mulut?

KENAPA gigi berlubang bisa sebabkan bau mulut bisa pertanda sedang mengalami penyakit. Jika mengalami kasus ini secara berkala segeralah periksa ke dokter gigi.

Dokter gigi akan mengidentifikasi bau mulut, salah satunya disebabkan oleh gigi berlubang.

Kenapa gigi berlubang bisa sebabkan bau mulut lantaran ada bakteri mengalami pembusukan. Bakteri yang hidup dari potongan sisa makanan atau minuman membentuk asam yang menggerogoti permukaan gigi.

Melansir New Hampshire Center for Comprehensive Dentistry, bau mulut juga menandakan risiko kerusakan gigi karena terbentuknya lubang.

American Dental Association (ADA) juga menjelaskan bahwa gigi berlubang menjadi tempat bakteri berkumpul dan menggerogoti enamel.

Meski gigi berlubang tidak secara langsung menyebabkan bau mulut, kebanyakan kasus bau mulut terjadi karena gigi berlubang.