Polusi Udara Jakarta Parah Bikin Mudah Terserang Batuk, Ini 8 Obat Alami Untuk Meredakannya!

SAAT polusi udara di Jakarta kian memburuk tak jarang orang-orang kena batuk dan pilek. Apalagi saat imunitas menurun membuat sangat mudah kena batuk.

Para peneliti di Imperial College London dan University of Hull menjelaskan, polusi udara bisa mengaktifkan protein reseptor (TRPA1) yang terletak pada permukaan ujung saraf di paru-paru. TRPA1 kemudian beralih pada saraf sensorik sehingga memicu refleks batuk-batuk. Itulah kenapa polusi udara bikin batuk-batuk.

Saat batuk melanda, tenggorokan dan dada terasa sakit. Hingga suara Anda bisa berubah, bahkan hilang akibat adanya hal yang tak beres dalam tenggorokan.

Untuk menghilangkan batuk yang menyiksa dada dan tenggorokan Anda, maka dibutuhkan obat-obatan sebagai penyembuhnya. Bahkan di antaranya, ada obat alami supaya penyakit tersebut bisa lebih mereda serta sembuh secara perlahan.

Nah, berikut ini 8 obat dan bahan alami yang bisa Anda konsumsi saat sedang terserang batuk,

1. Jeruk Nipis dan Kecap

Barangkali obat batuk alami satu ini, sudah sangat umum dan populer sejak dulu untuk mengobati batuk. Kandungan vitamin C yang tinggi dari jeruk nipis, mampu mengobati batuk serta meningkatkan resistensi tubuh terhadap berbagai serangan penyakit.

Selain itu, kandungan minyak atsiri pada jeruk nipis mampu meringankan batuk. Sehingga memberikan sensasi lega pada tenggorokan.

2. Air Jahe dan Madu

Selain menghangatkan tubuh Anda saat cuaca dingin, air jahe dan madu juga cocok untuk obat batuk secara alami. Hangatnya jahe, bisa meredakan tenggorokan Anda yang sedang tidak baik-baik saja.

Begitu juga dengan madu, sejak dulu bahan alami yang berasal dari lebah ini bisa membantu mengobati berbagai penyakit. Termasuk batuk, apalagi dicampur dengan air rebusan jahe.

3. Cuka Apel

Selanjutnya adalah cuka apel, jadi salah satu bahan alami untuk menyembuhkan batuk atau juga flu. Bahan tersebut di dalamnya mengandung zat antibakteri, disebut dengan asam asetik.

Zat yang ada di dalam cuka apel ini, mampu memecah gumpalan lendir serta mematikan bakteri yang menyerang saluran pernapasan.

4. Bawang Merah dan Bawang Putih

Jika Anda memiliki masalah batuk kering atau tidak berdahak, bahan alami yang bisa dimanfaatkan sebagai obat batuk alami, yakni bawang merah dan bawang putih.

Ternyata kedua bumbu dapur tersebut, di dalamnya mengandung phytochemical serta sifat anti bakteri yang dapat meredakan gejala-gejala batuk kering dengan ampuh.

BACA JUGA:

5. Kunyit

Lalu ada kunyit yang di dalamnya mengandung minyak atsiri atau essential oil. Kandungan tersebut diketahui bermanfaat bagi kesehatan sistem pernapasan, termasuk obat batuk alami.

Selain itu, kunyit bisa mengatasi maag, demam hingga pereda batuk. Kandungan kurkumin pada kunyit ini, efektif membunuh bakteri yang bisa jadi penyebab batuk.

BACA JUGA: