5 Stasiun Kereta Api Tertua di India, Arsitektunya Sungguh Menakjubkan

INDIA termasuk negara yang kaya akan warisan budaya dan sejarah. Salah satu cara terbaik untuk merasakan pesonanya adalah melalui perjalanan kereta api yang menghubungkan berbagai kota dan daerah di seluruh negeri.

Di tengah jaringan kereta api yang luas ini, terdapat sejumlah stasiun yang memiliki sejarah panjang dan keindahan yang memukau.

Melansir dari Times of India, berikut 5 stasiun kereta api tertua di India yang akan memukau Anda dengan arsitektur yang megah dan pesona masa lalu:

BACA JUGA:

Stasiun Kereta Api Barog

Stasiun kereta api kecil yang terletak di pegunungan Himachal Pradesh, Kolonel Barog menampilkan jalur kereta api Kalka-Shimla yang terkenal. Dengan status sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, stasiun ini diresmikan pada tahun 1903.

Terletak di awal terowongan, stasiun ini memiliki atap bergaya Skotlandia yang menambah pesona indahnya. Stasiun ini sangat populer di kalangan para fotografer yang mencari tempat yang memukau untuk mengabadikan momen.

Old Delhi Railway Station

Stasiun Kereta Api Delhi Lama, yang memulai operasinya pada tahun 1864, telah mengalami transformasi menjadi bentuk yang sekarang sejak tahun 1903.

BACA JUGA:

Terletak dekat dengan Chandni Chowk yang terkenal, struktur stasiun kereta api ini terinspirasi oleh elemen-elemen yang ditemukan di Benteng Merah.

Stasiun ini merupakan salah satu stasiun kereta api tersibuk di India Utara, dengan lebih dari 2 juta penumpang yang dilayani setiap hari.

Howrah Junction

Inilah salah satu stasiun kereta api tertua di wilayah ini yang mulai beroperasi sejak tahun 1854. Howrah Junction bukan hanya menjadi salah satu stasiun kereta api tersibuk di India, tetapi juga di seluruh dunia.

Dengan 23 peron dan melayani lebih dari satu juta penumpang setiap hari, stasiun ini akan membawa Anda kembali ke era 1950-an dengan pengalaman yang autentik.

Dengan lebih dari 600 kereta api yang melintasi stasiun ini setiap harinya, Howrah Junction merupakan salah satu stasiun kereta api yang sangat penting di negara ini.