30 Rekomendasi Wisata di Jakarta Utara, Paling Cocok Dijelajahi Bareng Keluarga

Seaworld, salah satu tempat wisata populer di Jakarta Utara (Foto: Vin Reptiles)

REKOMENDASI wisata di Jakarta Utara berikut ini bisa dipertimbangkan bagi Anda yang masih bingung mencari spot berlibur atau sekadar refreshing tipis-tipis.

Ternyata, tempat wisata di Jakarta Utara cukup beragam. Ada destinasi wisata modern, edukatif, pantai, hingga sejarah. Nah, berikut Okezone rangkumkan 30 rekomendasi wisata di Jakarta Utara yang bisa Anda jelajahi;

1. Taman Impian Jaya Ancol

Ragam aktivitas seru bisa dilakukan di Ancol. Mulai dari berjalan kaki santai, naik sepeda di promenade (jembatan yang berdiri di sepanjang garis Pantai Ancol), hingga bermain di Pantai Ancol yang memiliki hamparan pasir putih.

2. Dunia Fantasi (Dufan)

Dunia Fantasi atau Dufan adalah destinasi wisata yang tepat untuk Anda yang ingin memacu adrenalin.

Berbagai wahana bisa dijajal, mulai dari wahana Halilintar yang akan mengajak Anda meliuk-liuk di lintasan roller coaster, hingga meluncur dari ketinggian dan mengikuti arus air di Niagara.

Dufan (Foto: Ist)

3. Jakarta Bird Land

Ada banyak keseruan yang bisa Anda lakukan di Jakarta Bird Land. Selain menyaksikan aneka jenis burung dan bisa berinteraksi dengan burung, kamu juga bisa melihat pusat konservasi bagi berbagai jenis burung yang terancam punah di sini.

4. Taman Wisata Alam Mangrove

Pengunjung bisa menikmati indahnya panorama alam dengan bermain ke Taman Wisata Alam (TWA) Mangrove. Destinasi wisata ini merupakan tempat rekreasi bernuansa alam yang menyegarkan.

5. Museum Bank Indonesia

Wisatawan bisa menikmati wisata sejarah di Jakarta Utara dengan mengunjungi Museum Bank Indonesia yang ikonik, museum yang menyimpan beragam koleksi uang, perkembangan Bank Indonesia sebagai bank sentral, serta edukasi seputar perkembangan ekonomi.

Museum Bank Indonesia (Foto: Ist)

6. Jetski Cafe

Jetski Cafe terletak di pesisir pantai utara Jakarta. Kafe ini memiliki pemandangan yang sangat indah apalagi ketika sore menjelang malam. Ketika malam tiba, gemerlap lampu Jakarta akan menyala, menambah keindahan panorama.

7. Faunaland

Faunaland menjadi tempat wisata yang menghadirkan aneka satwa eksotis. Mulai dari kanguru putih, singa putih, dan burung serta kucing eksotis. Faunaland terinspirasi oleh Pulau Papua di mana seluruh flora dan fauna eksotis hidup harmonis.