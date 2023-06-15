Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

30 Rekomendasi Wisata di Jakarta Utara, Paling Cocok Dijelajahi Bareng Keluarga

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |12:02 WIB
30 Rekomendasi Wisata di Jakarta Utara, Paling Cocok Dijelajahi Bareng Keluarga
Seaworld, salah satu tempat wisata populer di Jakarta Utara (Foto: Vin Reptiles)
A
A
A

REKOMENDASI wisata di Jakarta Utara berikut ini bisa dipertimbangkan bagi Anda yang masih bingung mencari spot berlibur atau sekadar refreshing tipis-tipis.

Ternyata, tempat wisata di Jakarta Utara cukup beragam. Ada destinasi wisata modern, edukatif, pantai, hingga sejarah. Nah, berikut Okezone rangkumkan 30 rekomendasi wisata di Jakarta Utara yang bisa Anda jelajahi;

1. Taman Impian Jaya Ancol

Ragam aktivitas seru bisa dilakukan di Ancol. Mulai dari berjalan kaki santai, naik sepeda di promenade (jembatan yang berdiri di sepanjang garis Pantai Ancol), hingga bermain di Pantai Ancol yang memiliki hamparan pasir putih.

2. Dunia Fantasi (Dufan)

Dunia Fantasi atau Dufan adalah destinasi wisata yang tepat untuk Anda yang ingin memacu adrenalin.

Berbagai wahana bisa dijajal, mulai dari wahana Halilintar yang akan mengajak Anda meliuk-liuk di lintasan roller coaster, hingga meluncur dari ketinggian dan mengikuti arus air di Niagara.

Dufan

Dufan (Foto: Ist)

3. Jakarta Bird Land

Ada banyak keseruan yang bisa Anda lakukan di Jakarta Bird Land. Selain menyaksikan aneka jenis burung dan bisa berinteraksi dengan burung, kamu juga bisa melihat pusat konservasi bagi berbagai jenis burung yang terancam punah di sini.

4. Taman Wisata Alam Mangrove

Pengunjung bisa menikmati indahnya panorama alam dengan bermain ke Taman Wisata Alam (TWA) Mangrove. Destinasi wisata ini merupakan tempat rekreasi bernuansa alam yang menyegarkan.

5. Museum Bank Indonesia

Wisatawan bisa menikmati wisata sejarah di Jakarta Utara dengan mengunjungi Museum Bank Indonesia yang ikonik, museum yang menyimpan beragam koleksi uang, perkembangan Bank Indonesia sebagai bank sentral, serta edukasi seputar perkembangan ekonomi.

Museum Bank Indonesia

Museum Bank Indonesia (Foto: Ist)

6. Jetski Cafe

Jetski Cafe terletak di pesisir pantai utara Jakarta. Kafe ini memiliki pemandangan yang sangat indah apalagi ketika sore menjelang malam. Ketika malam tiba, gemerlap lampu Jakarta akan menyala, menambah keindahan panorama.

7. Faunaland

Faunaland menjadi tempat wisata yang menghadirkan aneka satwa eksotis. Mulai dari kanguru putih, singa putih, dan burung serta kucing eksotis. Faunaland terinspirasi oleh Pulau Papua di mana seluruh flora dan fauna eksotis hidup harmonis.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/408/3132125/4_rekomendasi_tempat_wisata_murah_meriah_di_jakarta_cocok_untuk_libur_panjang-AFIo_large.jpg
4 Rekomendasi Tempat Wisata Murah Meriah di Jakarta, Cocok untuk Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/406/3122403/ini_alternatif_tempat_wisata_warga_jakarta_selama_lebaran-0IHe_large.jpg
Ini Alternatif Tempat Wisata Warga Jakarta Selama Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/408/3011818/5-tempat-wisata-estetik-gratis-di-jakarta-cocok-buat-mengisi-libur-panjang-lstLiLB25B.JPG
5 Tempat Wisata Estetik Gratis di Jakarta, Cocok buat Mengisi Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/408/3006520/jpo-pinisi-sudirman-disulap-jadi-hutan-rimba-spot-keren-buat-habiskan-libur-panjang-7TkvNtobhb.JPG
JPO Pinisi Sudirman Disulap Jadi Hutan Rimba, Spot Keren buat Habiskan Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/408/2986734/10-tempat-ngabuburit-di-jakarta-timur-2024-pokoknya-seru-antibosan-Tm2jV6tKqu.jpg
10 Tempat Ngabuburit di Jakarta Timur 2024, Pokoknya Seru Antibosan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/408/2982262/7-tempat-ngabuburit-seru-di-jakarta-timur-bisa-bikin-lupa-waktu-WjObIPryQr.jpg
7 Tempat Ngabuburit Seru di Jakarta Timur, Bisa Bikin Lupa Waktu!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement