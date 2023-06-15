MotoGP Indonesia 2023 Masih 4 Bulan Lagi, Hotel di Mandalika Sudah Penuh Disewa

SEJUMLAH hotel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mulai penuh disewa pada ajang MotoGP 2023 yang digelar di Sirkuit Mandalika, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 13-15 Oktober mendatang.

"Rata- rata kamar hotel sudah penuh saat ini dan para tamu yang menginap minimal tiga malam hingga satu Minggu saat MotoGP," kata Sekretaris Mandalika Hotel Asosiation (MHA) Lombok Tengah, Rata Wijaya seperti dilansir dari ANTARA, Jumat (16/6/2023).

Ia mengatakan, hampir semua kamar hotel di wilayah Mandalika sudah terisi penuh. Bahkan pembayaran juga sudah dilakukan pelunasan oleh yang menyewa hotel.

"Rata- rata yang menyewa hotel ini berasal dari kru, pebalap, dan pihak penyelenggara ajang MotoGP ini," katanya.

Untuk harga rata-rata, para pengelola hotel sudah menaikkan dua hingga tiga kali lipat dari harga normalnya. Namun baginya, itu sudah sesuai

dengan Peraturan Gubernur (Pergub) NTB yang membolehkan kenaikan tarif hotel saat MotoGP berlangsung dan kenaikan tidak dilakukan secara signifikan.

“Harga kamar per malam itu naik dua sampai tiga kali lipat, tapi yang memesan hotel saat ini sudah bayar full," katanya.

Selain dari kru dan pebalap, ada juga para pejabat pemerintah pusat dari BUMN dan lainnya yang sudah pesan hotel di Mandalika.

"Kami juga mencari alternatif untuk mengatasi kekurangan kamar hotel saat MotoGP 2023 mendatang," katanya.