Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

MotoGP Indonesia 2023 Masih 4 Bulan Lagi, Hotel di Mandalika Sudah Penuh Disewa

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |02:00 WIB
MotoGP Indonesia 2023 Masih 4 Bulan Lagi, Hotel di Mandalika Sudah Penuh Disewa
MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, Pulau Lombok, NTB. (Foto: MotoGP)
A
A
A

SEJUMLAH hotel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mulai penuh disewa pada ajang MotoGP 2023 yang digelar di Sirkuit Mandalika, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 13-15 Oktober mendatang.

"Rata- rata kamar hotel sudah penuh saat ini dan para tamu yang menginap minimal tiga malam hingga satu Minggu saat MotoGP," kata Sekretaris Mandalika Hotel Asosiation (MHA) Lombok Tengah, Rata Wijaya seperti dilansir dari ANTARA, Jumat (16/6/2023).

Ia mengatakan, hampir semua kamar hotel di wilayah Mandalika sudah terisi penuh. Bahkan pembayaran juga sudah dilakukan pelunasan oleh yang menyewa hotel.

 BACA JUGA:

"Rata- rata yang menyewa hotel ini berasal dari kru, pebalap, dan pihak penyelenggara ajang MotoGP ini," katanya.

Untuk harga rata-rata, para pengelola hotel sudah menaikkan dua hingga tiga kali lipat dari harga normalnya. Namun baginya, itu sudah sesuai

 

dengan Peraturan Gubernur (Pergub) NTB yang membolehkan kenaikan tarif hotel saat MotoGP berlangsung dan kenaikan tidak dilakukan secara signifikan.

 BACA JUGA:

“Harga kamar per malam itu naik dua sampai tiga kali lipat, tapi yang memesan hotel saat ini sudah bayar full," katanya.

Selain dari kru dan pebalap, ada juga para pejabat pemerintah pusat dari BUMN dan lainnya yang sudah pesan hotel di Mandalika.

"Kami juga mencari alternatif untuk mengatasi kekurangan kamar hotel saat MotoGP 2023 mendatang," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/549/3121829/7_rekomendasi_hotel_syariah_di_jakarta_salah_satunya_dekat_pusat_kota-qJUC_large.jpg
7 Rekomendasi Hotel Syariah di Jakarta, Salah Satunya Dekat Pusat Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/406/3118795/swiss_belinn_cawang-lYs2_large.jpg
Swiss-Belhotel International Perluas Pasar di Jakarta, Rebranding Swiss-Belinn Cawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/406/3112250/sisi_gelap_hotel_yang_tak_banyak_diketahui-ULR6_large.jpg
5 Sisi Gelap Hotel yang Tak Banyak Diketahui, Nomor 4 Paling Horor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/408/3082943/hotel_di_benidorm_gunakan_robot_untuk_layani_para_tamu-59HR_large.jpg
Hotel di Benidorm Gunakan Robot untuk Layani Para Tamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/406/3079914/di_tengah_perayaan_diwali_23_hotel_ini_malah_dapat_teror_bom-wJt3_large.jpg
Di Tengah Perayaan Diwali, 23 Hotel Ini Malah Dapat Teror Bom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/408/3076173/video_viral_seorang_tiktoker_menginap_di_kelilingi_oleh_sekelompok_serigala-JpwH_large.jpg
Video Viral Seorang TikToker Menginap di Kelilingi oleh Sekelompok Serigala
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement