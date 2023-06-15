Menguak Sejarah Asal-usul Penamaan Kuching, Ibu Kota Sarawak Malaysia

KUCHING merupakan Ibu Kota Negara Bagian Sarawak, Malaysia. Terletak di barat daya Pulau Borneo atau Kalimantan, Kuching punya sejarah menarik mulai dari asal-usul nama hingga perjalanannya.

Melansir dari laman resmi pemerintahan Kuching disebutkan bahwa Kuching pernah jadi pusat pemerintahan ketiga Sarawak pada masa pemerintahan Empayar Brunei tahun 1827.

Pada 1841, Kuching menjadi pusat pemerintahan utama Sarawak setelah diserahkan kepada James Brooke, Raja Putih pertama Kerajaan Sarawak untuk membantu Kerajaan Brunei melawan pemberontakan.

Sarawak merupakan bagian dari Empayar Brunei sejak Sultan Brunei pertama, Sultan Muhammad Shah. Sebelum Kuching berdiri, dua pusat pemerintahan sebelumnya adalah Santubong yang didirikan Sultan Pengiran Tengah pada 1599, dan Lidah Tanah yang didirikan oleh Datu Patinggi Ali pada awal 1820-an.

Setelah kekuasaan berpindah tangan, kota ini akhirnya ditetapkan sebagai Kuching. Dari mana asal-usul namanya?

Kuching Waterfront, Serawak, Malaysia (MPI/Novie)

Sebagian besar masyarakat Kuching meyakini bahwa itu diambil dari kata “Cochin”, sebuah pelabuhan perdagangan di Pantai Malabar. Itu juga merupakan istilah utama di China dan British India untuk perdagangan di pelabuhan.

Namun, ada yang menyebutkan bahwa ketika James Brooke menjadi Rajah pertama pada 1841 setelah menghentikan pemberontakan, kota Kuching masih bernana Sarawak. Saat itu, kota ini juga dikenal dengan Rajah Putih (White Rajah).

Tapi, ketika Charles Brooke memimpin pada 1868, berubah menjadi Kuching berdasarkan permintaannya. Pada akhir pemerintahannya, Kuching berkembang menjadi sebuah kota yang penuh dengan bangunan-bangunan kerajaan dan pendukungnya.