HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Denmark Tidak Pernah Dijajah oleh Bangsa Lain?

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |15:00 WIB
Kenapa Denmark Tidak Pernah Dijajah oleh Bangsa Lain?
Kota Kopenhagen, Denmark. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DENMARK termasuk negara di Eropa yang tak pernah dijajah dan menjajah bangsa lain. Denmark kini diakui sebagai negara paling bahagia, terbersih dan paling ramah lingkungan di dunia.

Ada banyak beberapa alasan yang terungkap kenapa Denmark tak pernah jadi sasaran penjajahan. Salah satunya karena negara Nordik tersebut tidak memiliki kekayaan yang melimpah, sehingga tak menarik untuk diinvasi bangsa lain.

Ya, letak Denmark yang sangat dekat dengan Kutub Utara membuat wilayah daratannya banyak yang tertutup salju, membuat tanaman-tanaman tak bisa hidup maksimal.

 BACA JUGA:

Zaman dulu, negara-negara yang kaya akan hasil alam seperti rempah-rempah akan jadi sasaran serangan bangsa lain untuk direbut kekuasaannya.

Contohnya wilayah Nusantara (sekarang Indonesia) sempat jadi kawasan jajahan bangsa Portugis, Prancis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang.

 

Sedangkan Denmark tak punya kekayaan alam seperti Indonesia, meski sekarang faktanya Denmark lebih maju dari sisi ekonomi dan rakyatnya lebih sejahtera daripada Indonesia.

 BACA JUGA:

Mengutip dari artikel Universitas Kristen Satya Wacana bertajuk ‘Sistem Pemerintahan Monarki di Berbagai Negara’, Denmark memiliki sistem pembagian kekuasaan monarki konstitusional.

Lalu adapun perangkat negara yang bertugas adalah raja atau ratu, perdana menteri, kabinet dan parlemen. Pada 1953, konstitusi Denmark terbagi 3 cabang, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Halaman:
1 2
      
