HOME WOMEN TRAVEL

Berstatus Sungai Terpanjang di Dunia, Kenapa Tak Ada Jembatan di Amazon?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |14:00 WIB
Berstatus Sungai Terpanjang di Dunia, Kenapa Tak Ada Jembatan di Amazon?
Sungai Amazon di Amerika Selatan. (Foto: Unsplash)
A
A
A

SUNGAI Amazon di Amerika Selatan merupakan sungai terpanjang kedua di dunia setelah Sungai Nil di Afrika. Tapi, uniknya tak ada satu pun jembatan yang terbentang di atas Sungai Amazon.

Sungai Amazon mengalir sepanjang 6.400 kilometer melintasi tiga negara; Peru, Kolombia, dan Brasil. Amazon adalah sumber kehidupan sekaligus rumah bagi 100 spesies ikan listrik, 60 spesies piranha, dan habitat spesies lumba-lumba air tawar.

Fakta menariknya adalah Sungai Amazon tidak memiliki jembatan. Padahal, Sungai Nil yang memiliki 100 jembatan, Sungai Yangtze di Asia dan Sungai Danube di Eropa memiliki 133 jembatan.

Berikut alasan kenapa Sungai Amazon tidak memiliki jembatan sebagai berikut.

1. Tak ada kebutuhan

Ketua Teknik Struktur Beton dan Desain Jembatan Institut Teknologi Federal Swiss (ETH) Zurich, Walter Kaufmann mengatakan bahwa tidak ada kebutuhan mendesak pembangunan jembatan di atas Sungai Amazon.

Hal ini karena Sungai Amazon memiliki kontur berkelok-kelok dan melalui daerah yang jarang dihuni penduduk. Artinya hanya sedikit jalan utama yang bisa dihubungkan dengan jembatan.

Sedangkan di kota-kota besar maupun kota kecil yang berbatasan dengan Sungai Amazon, kapal dan feri menjadi sarana yang transportasi yang banyak diminati.

Halaman:
1 2
      
