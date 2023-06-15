Uniknya Toilet Transparan di Sudirman Jakarta, Kacanya Warna-warni Seperti di Jepang

Toilet transparan smart glasses di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. (Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga)

TOILET transparan dengan kaca warna-warni yang viral di Jepang beberapa dua tahun lalu, kini hadir di Jakarta. Toilet VIP tersebut terletak di Jalan Sudirman, Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

Selain punya fasilitas premium, daya tarik toilet umum smart glasses ini adalah dindingnya berupa kaca tembus pandang berwarna oranye, merah, hijau, biru, dan ungu.

Toilet unik ala Jepang di sebelah Stasiun Sudirman Baru atau Stasiun BNI City tersebut dihadirkan untuk mendukung terwujudnya sanitasi yang layak dan aman bagi masyarakat.

Toilet transparan di Tokyo, Jepang

Jadi siapa pun dapat menggunakan toilet pintar berukuran 2x2 meter ini dengan hanya membayar Rp5.000 secara tunai yang langsung dimasukkan ke dalam mesin atau atau melalui kode QR.

Jika membayar secara tunai, jangan lupa ambil struknya yang keluar dari mesin lalu pindai barcodenya untuk penggunaan toilet.

Toiletnya ini memang kacanya transparan, tapi begitu Anda masuk ke dalam dan mengunci pintunya, maka kaca yang di luar akan langsung buram sehingga tidak akan terlihat dari luar. Jadi keamanan terjamin.