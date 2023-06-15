Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Harga Tiket Pesawat Turun Jelang Libur Sekolah, Sandiaga: Patut Dimanfaatkan demi Bangkitkan Pariwisata

Antara , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |10:30 WIB
Harga Tiket Pesawat Turun Jelang Libur Sekolah, Sandiaga: Patut Dimanfaatkan demi Bangkitkan Pariwisata
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Dok. Kemenparekraf)




MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, penurunan harga tiket pesawat menjelang masa liburan sekolah patut dimanfaatkan sektor parekraf di Indonesia.

"Penurunan harga ini patut dimanfaatkan oleh para pelaku parekraf di Indonesia dengan menawarkan paket perjalanan yang unik dan menarik dengan harga yang terjangkau. Apalagi, dalam waktu dekat kita akan memasuki masa liburan sekolah di mana akan ada banyak wisatawan yang mengajak keluarganya untuk bertamasya," ujar Sandi dalam keterangan resmi seperti dikutip ANTARA.

Infografis Tren Traveling 2023

Sandi mengatakan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), setelah momen libur Idul Fitri pada April 2023 terjadi deflasi komoditas harga tiket pesawat.

"Tekanan inflasi tarif angkutan udara secara year on year (yoy) tampak terus menurun dalam beberapa bulan terakhir," tuturnya.

Penurunan harga tiket ini, lanjut dia, berlaku ke seluruh penerbangan di Indonesia termasuk penerbangan ke sejumlah destinasi wisata di Indonesia yang harganya tidak melebihi Rp1 juta.

