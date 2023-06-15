Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Alun-Alun Kian Santang Purwakarta Dibuka untuk Umum, Catat Jadwalnya!

Antara , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |09:02 WIB
Alun-Alun Kian Santang Purwakarta Dibuka untuk Umum, Catat Jadwalnya!
Alun-Alun Kian Santang Pasanggrahan Padjajaran, Purwakarta, Jawa Barat (Foto: Pemkab Purwakarta)
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, Jawa Barat, mengatur jam kunjungan ke Alun-Alun Kian Santang Pasanggrahan Padjajaran, Purwakarta.

"Alun-Alun Kian Santang Pasanggrahan Padjajaran setiap hari buka mulai pagi (pukul 06.00 WIB) hingga sore (pukul 18.00 WIB)," kata Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Pemkab Purwakarta, Tin Sumartini, seperti dikutip dari ANTARA.

Menurut dia, pengaturan jam kunjungan itu dimaksudkan agar keberadaan Alun Alun bisa selalu terawat dan terpelihara.

"Jadi di luar waktu berkunjung, itu kita lakukan perawatan dan pemeliharaan. Kita juga selalu rutin membersihkan sampah, sehingga pengunjung bisa nyaman," sambungnya.

Infografis Destinasi Wisata Super Prioritas

Mengingat manfaat dan potensi yang besar dari Alun-Alun Kian Santang Pasanggrahan Padjajaran, kata Tin, maka keberadaannya selalu terbuka untuk masyarakat umum.

"Alun-Alun itu selalu terbuka buat siapapun. Bukan hanya bagi masyarakat Purwakarta, melainkan bagi masyarakat dari daerah lain yang mungkin sedang berwisata ke Purwakarta," katanya.

Mengenai munculnya informasi Alun Alun tersebut sering ditutup bagi masyarakat, Tin Sumartini membantahnya.

"Tidak pernah ditutup. Tetap difungsikan dan digunakan masyarakat. Alun Alun itu selalu terbuka untuk umum," imbuhnya.

