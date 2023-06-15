Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mau Liburan Sesuka Hati dan Dapat Diskon 50 Persen? Booking di Sini!

Siti Mutammimah , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |11:32 WIB
Mau Liburan Sesuka Hati dan Dapat Diskon 50 Persen? <i>Booking</i> di Sini!
Ada diskon hingga 50 persen untuk pemesanan tur dan aktivitas dari Mister Aladin. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ingin pelesiran namun suka kehabisan ide? Atau bingung akan melakukan aktivitas apa saat berada di destinasi wisata? Jika Anda mengalami hal ini, saatnya menjajal tur dan aktivitas dari Mister Aladin.

Mister Aladin memberikan ragam tur dan aktivitas menarik, dari menikmati sunset di pinggir pantai, mendaki gunung, menjelajahi desa wisata, mengunjungi kebun binatang, hingga foto cantik di taman.

Tidak hanya menawarkan ragam kegiatan, Mister Aladin juga membanderol paket tur dan aktivitas dengan harga terjangkau. Apalagi, ada Promo Perjalanan Super dari Mister Aladin yang memberikan diskon hingga 50 persen.

Jadi tunggu apa lagi? Segera rencanakan liburan Anda dengan memesan tur dan aktivitas di Mister Aladin karena promonya terbatas. Buat liburan Anda lebih berkesan dengan mengajak serta orang terkasih.

Untuk bisa menikmati diskonnya, jangan lupa untuk memasukkan kode promo saat melakukan pemesanan ya. Informasi terkait syarat dan ketentuan promo dapat Anda ikuti melalui laman https://www.misteraladin.com/promotions/prioritasxplorejuni.

Nantikan promo menarik Mister Aladin lainnya dan pastikan Anda memiliki aplikasi ini dengan mengunduhnya melalui Play Store dan App Store. Dengan Mister Aladin, liburan Anda akan terasa lebih berkesan karena terasa hematnya.*

(Siska Maria Eviline)

      
Telusuri berita women lainnya
