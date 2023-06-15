Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Mitos Liburan yang Menyesatkan, Abaikan dan Nikmati Perjalananmu!

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |06:00 WIB
5 Mitos Liburan yang Menyesatkan, Abaikan dan Nikmati Perjalananmu!
Ilustrasi (Foto: Travel Weekly)
A
A
A

HARI libur panjang menjadi waktu yang dinantikan untuk berlibur bersama keluarga. Ada beberapa mitos menghalangi keinginan mereka.

Sebagian orang percaya bahwa pada hari liburan, segala macam biaya baik dari transportasi hingga akomodasi akan semakin mahal. Padahal, sederet hal tersebut hanya mitos yang tidak selalu benar adanya.

Berikut lima mitos soal liburan yang terbantahkan sebagaimana mengutip Fox News;

1. Hari tersibuk sepanjang tahun

Beberapa negara di Amerika Serikat dan Eropa merayakan Hari Thanksgiving. Banyak orang mengatakan hari Rabu sebelum perayaan itu merupakan hari tersibuk orang-orang melakukan perjalanan.

Tapi faktanya, jika Anda memilih tempat yang benar, beberapa hari sebelum dan sesudah perayaan besar adalah waktu yang tempat untuk traveling.

Infografis Traveling

2. Pihak keamanan bandara larang penumpang bawa bungkusan

Di negara seperti Amerika Serikat, pihak keamanan bandara (TSA) menjalankan tugasnya dengan ramah dan baik.

Bahkan mereka sangat santai dan tidak terlalu membuat aturan ketat yang menyusahkan penumpang. Ada beberapa benda yang dibungkus dan bisa melewati pos keamanan begitu saja tanpa harus membuka bungkusan tersebut.

3. Tarif hotel sangat mahal saat musim liburan

Faktanya, hotel kerap memberikan penawaran menarik selama liburan. Dalam sebuah studi menunjukkan bahwa sekira 50 persen dari wisatawan tinggal bersama keluarga atau kerabat mereka saat liburan di tempat tujuan.

Untuk mengetahui penawaran yang diberikan oleh hotel-hotel, Anda bisa memanfaatkan media sosial dan rajin memeriksa situs online yang menawarkan kamar hotel dengan harga menarik pada periode tertentu.

Halaman:
1 2
      
