7 Salad Terbaik di Dunia, Rasa dan Tampilannya Menggoda

SALAD salah satu makanan yang dinilai sehat, karena pada umumnya terbuat dari sayur-sayuran, buah-buahan dan diberi berbagai topping seperti ikan hingga kacang-kacangan. Bagi yang sedang diet, mengonsumsi salad menjadi salah satu pengganti makanan berat karena cukup mengenyangkan.

Tak dipungkiri di setiap negara memiliki salad khasnya. Misalnya di Indonesia, ada karedok jadi salad tradisional yang rasanya sangat lezat karena terbuat dari sayur-sayuran segar.

Sementara itu, bagaimana dengan salad khas dari negara lain?

Dihimpun dari berbagai sumber berikut ini 7 salad terbaik di dunia yang juga masuk ke dalam versi CNN Travel.

1. Shawarma, Timur Tengah

Nama Shawarma berasal dari bahasa Arab artinya "memutar". Di mana menjadi gambaran isian daging untuk salad berbentuk sandwich ala Timur Tengah. Makanan favorit ini dimasak di atas wajan berbentuk vertikal.

Shawarma

Kemudian untuk topping di atasnya diberi seperti tomat, bawang, dan peterseli, dan juga saus tahini dan saus pedas.

Ternyata keberadaan salad ini ada sejarahnya lho. Dalam adaptasi yang menyebar ke Mediterania dan Eropa, shawarma telah ditafsirkan kembali sebagai gyro di Yunani atau doner kebab di Jerman, yang melewati jalur Turki.

2. Pambazos, Meksiko

Jika mendengar nama Meksiko, maka yang terlintas adalah tortilla yang merupakan jadi makanan khasnya. Ternyata negara ini juga memiliki salad yang cukup terkenal, pambazos namanya. Biasanya dijual di pinggiran jalan, dan disantap sebagai hidangan pembuka.

Pambazos (Muy Delish)

Selain itu uniknya, salad ini terinspirasi oleh bentuk gunung berapi Meksiko. Kemudian di dalamnya terdapat kentang dan chorizo Meksiko, selada, keju, dan krim di atasnya.

3. Tramezzino, Italia

Tramezzino merupakan salad khas Italia yang biasa disantap untuk menu makan siang, serta disantap dengan segelas teh. Salad satu ini bentuknya juga mirip sandwich, isian di dalamnya terdiri dari buah zaitun, ikan tuna, telur rebus, sayuran hingga, truffle dan juga tumpukan prosciutto yang teksturnya renyah.

Salad satu ini juga biasa dijumpai di bar-bar, sebagai teman minum anggur.