Resep Risol Ragout Ayam untuk Camilan, Renyah di Luar Meleleh di Dalam!

GORENGAN, termasuk contohnya risol ragout ayam memang enak untuk dijadikan camilan yang menemani aktivitas atau saat sedang bersantai.

Bisa dibeli di luaran dengan mudah, namun tak ada salahnya akhir pekan ini, waktu libur Anda dipakai untuk mencoba membuat sendiri risol ragout ayam rumahan. Pastinya lebih sehat, bersih, dan terjaga kualitasnya bukan?

Tak perlu bingung soal resep, Anda bisa membuatnya sendiri di rumah dengan mengikuti langkah-langkah resep risol ragout ayam dari Chef Devina Hermawan berikut ini, sebagaimana diwarta dari channel Youtube Devina Hermawan, Jumat (16/6/2023), selamat mencoba!

Bahan kulit:

125 gr tepung terigu protein sedang

2 sdm maizena

350 ml air

100 ml susu

1 sdt garam

1 butir telur

Bahan isian ragout:

65 gr tepung terigu protein sedang

50 gr mentega tawar

½ sdt bubuk pala

½ sdm mustard,

600 ml air kaldu ayam, opsional

4 sdm bubuk krimer

2 sdt kaldu ayam bubuk

2 sdt gula pasir

⅛ sdt lada putih

½ sdt garam

Bahan kaldu ayam:





2 pcs paha ayam utuh (tanpa kulit)

1 liter air

½ buah bawang bombai

2 siung bawang putih

1 buah wortel

3 batang seledri

Bahan pelapis:

1 butir telur

75 gr tepung terigu protein sedang

120 ml air

Tepung roti putih

Pelengkap:

Cabai rawit hijau