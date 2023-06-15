Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Ayam Pop ala Khas RM Padang, Cuma 4 Langkah!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |13:30 WIB
Resep Ayam Pop ala Khas RM Padang, Cuma 4 Langkah!
Ayam pop Padang, (Foto: Instagram @moms_kitchen_by_yanie)
AYAM Pop memang jadi salah satu menu lauk favorit dari para penggemar Nasi Padang. Nama ayam pop diketahui diambil dari namanya sendiri yaitu ‘ayam populer’ yang kemudian lebih banyak dikenal masyarakat awam saat ini dengan nama ayam pop.

Hidangan lauk satu ini biasanya dibuat dengan menggunakan ayam kampung yang dikenal memiliki cita rasa gurih, dan tekstur yang khas dibanding jenis ayam lain. Bagian ayam yang kerap digunakan adalah bagian paha dan dada.

Menariknya, tak harus ke rumah makan Padang untuk bisa menikmati ayam pop. Bisa dibikin sendiri di rumah loh hidangan satu ini. Berikut resep ayam pop ala rumah makan Padang, dikutip dari akun TikTok @cookingideaabykarin, Kamis (15/6/2023).

Bahan utama; 

10 potong ayam

10 siung bawang putih dan 3 butir kemiri (haluskan)

Bahan lainnya:

 

5 ruas jari jahe iris/geprek

5 batang sereh, geprek

2 lembar daun salam

1 sdm gula pasir

2 sdm garam

1 sdm kaldu jamur/penyedap

1 liter air kelapa

