HOME WOMEN FOOD

Ayam Panggang Terinspirasi Musisi Kenny Rogers, Butuh Waktu Masak hingga 8 Jam!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |14:35 WIB
Ayam Panggang Terinspirasi Musisi Kenny Rogers, Butuh Waktu Masak hingga 8 Jam!
Ayam panggang Quater Chicken Fillet, (Foto: MPI/ Syifa)
A
A
A

OLAHAN daging ayam sebagai lauk dan salah satu sumber protein memang jadi salah satu makanan favorit banyak orang dalam sehari-hari. Selain ayam goreng, ayam panggang atau bakar jadi yang terpopuler memang di kalangan masyarakat. 

Ayam panggang dengan mudah banyak ditemukan di berbagai restoran, warung, dan tempat makan di banyak penjuru tempat dengan masing-masing cita rasa yang berbeda. Salah satunya menu ayam panggang di salah satu restoran di Jakarta ini, sebab restoran tersebut menyajikan ayam panggang yang terinspirasi dari musisi country Amerika bernama Kenny Rogers.

 BACA JUGA:

Executive Chef Solo Brasserie & Lounge Hotel Grand Sahid, Rovic menyebutkan menu ayam panggang bernama Quarter Chicken Fillet itu, ia buat karena terinspirasi dari sosok musisi country dunia, Kenny Rogers.

 BACA JUGA:

“Jadi saya pernah lihat Kenny Rogers makan ayam panggangnya dengan American Coleslaw atau sayuran dengan mayones asam, “ kata Chef Rovic saat ditemui media baru-baru ini.

 

(Foto: MPI/ Syifa) 

“Lalu dimakan dengan Mac N Cheese, yang benar-benar American style. Sebetulnya pasta sendiri sebenarnya lahirnya dari Italia, tapi ini dikemas dengan gaya ala Ameria, menggunakan keju yang banyak dan masaknya dipanggang” jelasnya.

