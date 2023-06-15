Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Chicken Wings, Gak Perlu Beli di Restoran!

Diva Daniswara , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |21:30 WIB
Resep Chicken Wings, Gak Perlu Beli di Restoran!
Resep Chicken Wings, (Foto: Instagram @janicaturini)
RESEP Chicken Wings, akan dipaparkan dalam artikel satu ini. Pasalnya, chicken wings atau sayap ayam ini memang salah satu bagian ayam yang paling favorit dijadikan camilan atau bisa juga sebagai ide lauk.

Biasa diolah dengan cita rasa pedas manis, chicken wings memang menggugah selera dan diminati banyak orang sehingga menjadi populer. Berkat kepopulerannya tersebut, tak heran  bila makanan ini sudah gampang dicari, karena banyak dijual di restoran atau toko online.

Bagi kalian yang tertarik dan sangat suka dengan makanan ini tak ada salahnya untuk membuatnya sendiri di rumah, karena agar lebih hemat. Bagaimana caranya? Mengutip dari laman akun Instagram @resepayampopuler, Kamis (15/6/2023) berikut resep chicken wings yang juicy dan lezat dari @janicaturini, tak perlu beli di restoran!

Bahan utama:

½ kilogram Sayap ayam, potong menjadi dua bagian

1 jeruk nipis

Bahan bumbu marinasi;

3 siung bawang putih, haluskan

Jahe sekitar 1cm, haluskan

2 sdm saus tiram

2 sdm kecap manis

3 sdm saus tomat

1 sdm madu

Garam, kaldu bubuk, lada bubuk, secukupnya saja

 (Resep Chicken Wings, Foto: Instagram @Janicaturini)

