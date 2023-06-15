Advertisement
HOME WOMEN FOOD

7 Food Vloggers Indonesia yang Suka Mukbang

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:58 WIB
7 Food Vloggers Indonesia yang Suka Mukbang
Ilustrasi (Foto: Instagram)
SEBANYAK tujuh food vloggers Indonesia yang suka mukbang dalam membuat kontennya.

Mukbang sendiri merupakan istilah berasal dari Korea Selatan yakni kata Muk-ja atau makan dan bang-song atau siaran. Jika, digabung mukbang berarti orang-orang menyiarkan diri di internet sembari makan. Umumnya, makanan yang digunakan dalam konten mukbang menggunakan porsi yang sangat banyak.

Dilansir dari berbagai sumber,berikut 7 food vloggers Indonesia yang suka mukbang:

1. Tanboy Kun

Tanboy Kun merupakan salah satu food vlogger Indonesia yang dikenal dengan konten makan besarnya alias mukbang. Dalam kanal Youtubenya yang sudah disubscribe sebanyak 17,6 juta orang, Tanboy Kun kerap melakukan mukbang dengan makanan-makanan pedas maupun ekstrem.

Tanboy Kun

Sebut aja mukbang 12 mangkok soto tangkar plus nasi, mukbang mie pedas level 6, mukbang 7 porsi jumbo nasi padang, dan lain-lain. Tak hanya itu saja, pria yang doyan pedas ini juga kerap melakukan challenge ekstrem.

Halaman:
1 2 3
      
