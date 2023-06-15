BBTF 2023, Pentingnya Kerja Sama dengan Stakeholder Lokal Wujudkan Pariwisata Berkelanjutan

BBTF 2023 digelar pada 14 - 17 Juni 2023 di BICC, Nusa Dua, Bali. (Foto: dok Kemenparekraf)

NUSA DUA – Pameran pariwisata Bisnis ke Bisnis (B2B), Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) 2023 ke-9 yang diprakarsai Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Bali dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf) kembali dihelat pada 14 - 17 Juni 2023 di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali.

Melengkapi acara BBTF 2023, diselenggarakan talkshow bertajuk "Opportunities and Challenges for The Future of Sustainable Tourism that Impact Local Stakeholder" yang menghadirkan pembicara pilihan dari berbagai praktisi pariwisata di Bali.

BACA JUGA: BBTF 2023 Mantap Melangkah demi Keberlanjutan Industri Pariwisata Indonesia

Hadir sebagai pembicara Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Provinsi Bali Ida Ayu Indah Yustikarini, Presiden Direktur Indonesia Healthcare Corporation drg. Mira Dyah Wahyuni, Direktur Pemasaran dan Promosi Italian National Tourist Board Maria Elena Rossi, dan Managing Director Kopernik Oscar Casalderrey, dengan Yoke Darmawan sebagai moderator.

Ketua panitia BBTF 2023 dan Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Bali I Putu Winastra mengatakan perlunya membahas topik untuk masa depan industri pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Termasuk, wisata kesehatan (health tourism) dan wisata kebugaran (wellness tourism).

Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan berjalan seiring dalam hal melestarikan kekayaan alam dan budaya. Membangun industri pariwisata tidak hanya menguntungkan tetapi juga bertanggung jawab, peduli, dan bermanfaat bagi semua, termasuk stakeholder lokal.