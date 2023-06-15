Advertisement
FASHION

Tante Ernie Pakai Baju Bolong di Dada Selfie Bareng Hotman Paris, Netizen: Jadi Aspri ke Berapa Nih?

Jum'at, 16 Juni 2023 |01:00 WIB
Tante Ernie (Foto : Instagram/@himynameisernie)
TANTE Ernie mulai aktif kembali di Instagram pribadinya, @himynameisernie. Unggahan foto perempuan yang dijuluki netizen sebagai Tante Pemersatu Bangsa itupun langsung mencuri perhatian.

Terbaru, Tante Ernie paemr foto selfie bareng pengacara kondang, Hotman Paris. Netizen pun menjadi menduga-duga pertemuannya dengan Hotman Paris, termasuk menjadi asisten pribadi alias aspri.

Seperti diketahui, Hotman Paris dikenal memiliki puluhan aspri dengan penampilan cantik dan seksi. Tak heran jika netizen menduga Tante Ernie juga bakal dijadikan aspri oleh Hotman. 

Tante Ernie

"Tante jd aspri yg keberapa nih wkwkwk," kata @ahmad***

Halaman:
1 2 3
      
