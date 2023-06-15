Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Jena Dammaya Pamer Pose Menggoda Pakai Crop Top, Bikin Netizen Betah Lama-Lama Memandang!

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |00:07 WIB
Jena Dammaya Pamer Pose Menggoda Pakai Crop Top, Bikin Netizen Betah Lama-Lama Memandang!
Jena Dammaya (Foto: @jenadammaya/Instagram)
GAMER cantik Jena Dammaya mencuri perhatian warganet di Instagram. Ini lantaran Jena membagikan foto yang terkesan seksi dan menggoda.

Jena Dammaya memang dikenal sebagai gamer sekaligus selebgram yang berani tampil seksi. Perempuan kelahiran 17 Oktober 2000 ini tak sungkan membagikan foto penampilannya dalam balutan busana minim ataupun terbuka.

Jena Dammaya

Tak heran unggahan foto-fotonya kerap jadi sorotan netizen. Seperti unggahan fotonya baru-baru ini, gaya Jena Dammaya dijamin bikin para pria tak berkedip.

Dalam foto tersebut, Jena mengenakan crop top warna biru muda yang memiliki model tipis. Tak hanya perut rata, kulit mulus Jena pun menjadi terpampang jelas di kamera.

