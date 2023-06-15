5 Gaya Kece Wika Salim Naik Kereta Pakai Baju Ketat, Perut Mulus dan Berotot Bikin Salfok!

WIKA Salim baru saja membagikan potret kecenya saat berada di stasiun. Dari postingannya itu, dia akan melakukan perjalanan dari Solo menuju Sidoarjo.

Di momen itu, Wika tampil stylish dan seksi aduhai dengan outfit yang digunakan. Dia juga menunjukkan body goals yang bikin netizen kesemsem.

"Naik kereta api tat..tit..tut..," tulis Wika dalam keterangan foto yang dikutip dari Instagram @wikasalim.

Penasaran seperti apa potret kece Wika Salim saat pose di stasiun? Berikut ulasannya, Kamis (15/6/2023).

1. Pamer perut berotot





Penampilan Wika Salim di foto ini begitu memukau. Dia memakai crop top abu-abu yang dipadukan dengan sweatpants hitam dan sling bag. Tak lupa Wika menambahkan kacamata hitam sambil pose dengan wajah fierce.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah di foto ini Wika nampak menunjukkan perut ratanya yang mulus dan berotot. Penampilannya bikin netizen salfok.

"Body goals banget," kata @anggraini***

"Perutnya bikin iri,"celetuk @raraa***

2. Pakai outfit santai





Melakukan perjalanan menggunakan kereta api, Wika memilih memakai outfit santai untuk membuatnya lebih nyaman saat beraktivitas. Tak heran bila dia memilih baju tanpa lengan dan bergaya santai dengan sweatpants serta sneakers. Stylish banget.

3. Foto candid





Foto candid Wika Salim saat pose berjalan dari tangga. Gayanya makin kece saat memegang shoulder bag warna coklat. Efek nge-freeze dari kereta yang lewat di sampingnya menambah kesan estetik pada foto itu.