HOME WOMEN FASHION

6 Potret Cantik Huang Yaqiong, Pebulu Tangkis China yang Curi Perhatian di Indonesia Open 2023

Nadila Qoonita , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |18:00 WIB
6 Potret Cantik Huang Yaqiong, Pebulu Tangkis China yang Curi Perhatian di Indonesia Open 2023
Huang Yaqiong (Foto: Instagram/@hyaqiongfans)
A
A
A

HUANG Yaqiong merupakan salah satu pebulu tangkis cantik yang mencuri perhatian di Indonesia Open 2023. Selain keahliannya dalam bermain bulu tangkis, penampilan atlet cantik asal China ini juga selalu menarik perhatian.

Huang Yaqiong tak hanya memiliki paras cantik, tetapi juga gaya modis di luar lapangan. Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari Instagram @hyaqiongfans, Kamis (15/6/2023). 

1. Selfie dengan Langit Sunset

Huang Yaqiong

Salah satu potret yang menarik perhatian adalah saat Huang Yaqiong berpose dengan langit sunset sebagai latar belakangnya. Dalam foto ini, ia terlihat anggun dan penuh keindahan. Gaya rambutnya yang terurai dan pakaian yang simpel tetapi elegan menambah pesona dalam potret tersebut.

2. Semi Formal dengan Dress Blazer

Huang Yaqiong

Huang Yaqiong juga terlihat memukau saat mengenakan dress blazer semi formal dengan detail ikat di pinggangnya. Kombinasi yang tepat antara keanggunan dan kesederhanaan membuatnya terlihat sangat menawan. Dress blazer memberikan sentuhan profesional dan elegan pada penampilannya.

3. Mengenakan Pakaian Tradisional China

Huang Yaqiong

Sebagai pebulu tangkis asal China, Huang Yaqiong juga menampilkan pesonanya dengan mengenakan pakaian tradisional China. Pakaian ini memberikan sentuhan budaya dan keanggunan yang memikat. Ia terlihat begitu mempesona dalam busana tradisional tersebut.

Halaman:
1 2
      
