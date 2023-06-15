Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Cara Cegah Jamur Tumbuh dan Berkembang di Pakaian hingga Tas

Diva Daniswara , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |19:30 WIB
5 Cara Cegah Jamur Tumbuh dan Berkembang di Pakaian hingga Tas
Cegah jamur tumbuh di pakaian dan tas, (Foto: Freepik)
A
A
A

BANYAKNYA pakaian atau barang sering membuat kita lengah terhadap penyimpanannya. Hal ini dapat menjadi masalah serius, karena bisa jadi momentum pas tumbuhnya jamur.

Jamur yang melekat di pakaian, bisa mengakibatkan bau tak sedap, kerusakan pakaian itu sendiri dan imbasnya akhirnya juga bisa berefek buruk pada kesehatan si pemakainya.

Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk memperhatikan kebersihan tempat penyimpanan dan melakukan upaya untuk mencegah terbentuknya jamur. Berikut ini ada lima langkah efektif untuk mencegah jamur di pakaian dan tas , sebagaimana diungkapkan oleh Alice Payne, seorang profesor mode di Queensland University of Technology, dikutip dari The Guardian, Kamis (15/6/2023)

1. Perhatikan bau jamur: Bau tak sedap atau apek timbul karena pakaian yang lembab dan terdapat jamur. Bila merasakan bau tersebut, segera bersihkan dan keringkan pakaian hingga maksimal, serta hindari menyimpan barang di tempat tertutup atau lembap.

2. Pilih bahan teliti: Artinya pilih material kain yang tahan terhadap kelembapan, pilihlah pakaian yang mudah menyerap air dan keringat agar mencegah terjadinya kelembapan, seperti wol, rami, dan seersucker. Mengingat, ketiga bahan kain tersebut punya sifat antibakteri dan mampu menyerap kelembapan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
