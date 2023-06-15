Kylie Jenner Pakai Cincin Emas di Tengah Rumor dengan Timothee Chalamet, Berapa Harganya?

PENAMPILAN Kylie Jenner kembali menyorot perhatian publik, kali ini bukan karena gaya busana atau tampilannya yang super seksi. Kylie kali ini jadi pembicaraan terkait aksesori yang ia kenakan.

Mengunggah foto sedang duduk di dalam pesawat jet pribadi, cincin yang melingkar di jari Kylie justru bikin salah fokus para netizen.

Kylie yang tampil feminin dalam balutan summer dress warna dasar putih gading dengan motif bunga doen stanza bewarna biru. Mata jeli para penggemar dan netizen justru menyoroti cincin yang tersemat di jari manis tangan kiri ibu dua orang anak tersebut.

(Foto: Instagram @kyliejenner)

Mengutip Page Six, Kamis (15/6/2023) cincin emas di jari Kylie itu ternyata cincin Trinity Ring keluaran lini perhiasan dan aksesori mewah kenamaan dunia, Cartier yang dibanderol seharga USD1570 atau sekira Rp23,4juta.