Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Putri Anne Lepas Hijab Pamer Rambut Panjang, Istri Arya Saloka Jadi Sorotan!

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |14:00 WIB
5 Potret Putri Anne Lepas Hijab Pamer Rambut Panjang, Istri Arya Saloka Jadi Sorotan!
Putri Anne lepas hijab pamer rambut panjang (Foto: TikTok/@anneofficial18)
A
A
A

SOSOK Putri Anne, istri Arya Saloka bikin warganet heboh di TikTok. Ini lantaran Putri Anne tampil tanpa hijab seperti biasanya. Seperti apa potretnya? 

Putri Anne tampaknya semakin mantap membuka hijab. Setelah sebelumnya seringkali muncul dengan menggunakan hoodie tanpa memperlihatkan secara terang-terangan rambutnya, kini Putri seperti tak lagi ragu.

Berikut potretnya yang dirangkum dari akun TikTok pribadinya @anneoffical18, Kamis (15/6/2023). 

1. Tampil pakai hoodie

Putri Anne Pamer Rambut Panjang Lepas Hijab

Belum lama ini, Putri Anne mengunggah video terbaru di TikTok miliknya. Putri mengenakan hoodie berpose tanpa melihat kamera. 

Rambut panjangnya terlihat jelas

Putri Anne Pamer Rambut Panjang Lepas Hijab

Kali ini, Putri Anne menunjukan dengan jelas rambut panjang meskipun tak sepenuhnya lantaran sebagian masih tertutup hoodie. Namun begitu, mahkota kepala Putri Anne yang tergerai begitu saja sangat terlihat.

Pose duduk di kursi

Putri Anne Pamer Rambut Panjang Lepas Hijab

Dalam video tersebut, Putri Anne menampilkan berbagai pose. Salah satunya pose duduk di kursi. Tampak dia memakai celana panjang sebagai paduan hoodie, dan di sini rmabut panjangnya juga mulai semakin terlihat. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/611/3019657/arya-saloka-akui-rajin-lakukan-perawatan-wajah-sekali-treatment-bisa-keluar-rp8-juta-XfEQhbOTAP.jpg
Arya Saloka Akui Rajin Lakukan Perawatan Wajah, Sekali Treatment Bisa Keluar Rp8 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/02/612/2823872/gaya-macho-arya-saloka-usai-riding-moge-wajah-lelah-tetap-berkharisma-8UOaTelCsQ.jpg
Gaya Macho Arya Saloka Usai Riding Moge, Wajah Lelah Tetap Berkharisma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/12/612/2812772/potret-putri-anne-tampil-tanpa-hijab-saat-live-instagram-yang-jadi-sorotan-Z3eqlOGSis.jpg
Potret Putri Anne Tampil Tanpa Hijab saat Live Instagram yang Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/28/194/2619746/ultah-ke-31-intip-5-potret-terbaru-arya-saloka-yang-sempat-bikin-heboh-tampil-brewokan-9yjl8TXqsP.jpg
Ultah Ke-31, Intip 5 Potret Terbaru Arya Saloka yang Sempat Bikin Heboh Tampil Brewokan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/06/194/2574147/5-ootd-hijab-ala-putri-anne-saloka-bidadari-surganya-arya-saloka-yang-cantik-azAtHYLMqC.jpg
5 OOTD Hijab ala Putri Anne Saloka, Bidadari Surganya Arya Saloka yang Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/16/194/2548403/ikatan-cinta-malam-ini-aldebaran-pakai-sweater-hoodie-seharga-rp14-juta-L4ztAcgMyp.jpg
Ikatan Cinta Malam Ini, Aldebaran Pakai Sweater Hoodie Seharga Rp14 Juta!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement