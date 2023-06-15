5 Potret Putri Anne Lepas Hijab Pamer Rambut Panjang, Istri Arya Saloka Jadi Sorotan!

SOSOK Putri Anne, istri Arya Saloka bikin warganet heboh di TikTok. Ini lantaran Putri Anne tampil tanpa hijab seperti biasanya. Seperti apa potretnya?

Putri Anne tampaknya semakin mantap membuka hijab. Setelah sebelumnya seringkali muncul dengan menggunakan hoodie tanpa memperlihatkan secara terang-terangan rambutnya, kini Putri seperti tak lagi ragu.

Berikut potretnya yang dirangkum dari akun TikTok pribadinya @anneoffical18, Kamis (15/6/2023).

1. Tampil pakai hoodie

Belum lama ini, Putri Anne mengunggah video terbaru di TikTok miliknya. Putri mengenakan hoodie berpose tanpa melihat kamera.

Rambut panjangnya terlihat jelas

Kali ini, Putri Anne menunjukan dengan jelas rambut panjang meskipun tak sepenuhnya lantaran sebagian masih tertutup hoodie. Namun begitu, mahkota kepala Putri Anne yang tergerai begitu saja sangat terlihat.

BACA JUGA: 5 Potret Putri Anne Lepas Hijab saat Liburan di Australia

Pose duduk di kursi





Dalam video tersebut, Putri Anne menampilkan berbagai pose. Salah satunya pose duduk di kursi. Tampak dia memakai celana panjang sebagai paduan hoodie, dan di sini rmabut panjangnya juga mulai semakin terlihat.