HOME WOMEN FASHION

6 Potret Chelsea Islan Marathon Kondangan di Bali, Cantiknya bak Bidadari Turun dari Kayangan!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |16:00 WIB
6 Potret Chelsea Islan Marathon Kondangan di Bali, Cantiknya bak Bidadari Turun dari Kayangan!
Chelsea Islan (Foto: Instagram/@chelseaislan)
A
A
A

USAI resmi menikah dengan Rob Clinton, kehidupan Chelsea Islan banyak disorot. Banyak netizen yang penasaran dengan sosoknya yang sudah menjadi seorang istri.

Melalui unggahannya di Instagram, Chelsea kini banyak menghabiskan waktu di Bali. Bukan untuk liburan, Chelsea dan Rob Clinton justru menghadiri acara pernikahan sahabat mereka.

Tak tanggung-tanggung, pasangan ini marathon kondangan dengan menghadiri beberapa acara wedding tersebut. Momen itu dibagikan Chelsea di laman Instagramnya.

Chelsea tampak memukau dengan outfit stylish yang selalu kompak dengan suaminya. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya, Kamis (15/6/2023).

1. Serasi pakai batik

Chelsea Islan

Potret Chelsea bareng suami saat foto dengan latar laut biru. Keduanya tampil serasi memakai batik. Chelsea terlihat anggun memakai dress model kutu baru transparan dengan bawahan rok seperti model hanbok. Tampilan rambutnya dikuncir satu dan nampak memakai makeup flawless.

Sementara Rob Clinton tampil keren dengan baju batik, celana, dan sepatu hitam, serta kacamata yang membuatnya makin keren.

2. Anggun pakai dress hitam

Chelsea Islan

Saat menghadiri acara pernikahan malam hari, Chelsea memilih memakai off shoulder dress warna hitam dengan aksen ruffle di bagian dada. Rambut panjangnya dikuncir rapi dan dia memakai makeup nuansa pink. Chelsea terlihat pose bareng suami dan sahabatnya dengan gaya duck face, gemesin banget!

3. Pakai all white

Chelsea Islan

Kebersamaan Chelsea dan Rob Clinton bersama pasangan Jessica Mila dan Yakup Hasibuan. Di foto ini mereka kompak memakai busana all white.

Chelsea begitu memesona pakai dress dengan aksen lace di bagian lengan dan membawa handbag putih. Sang suami tampil kece dengan kemeja putih dan celana biru dongker.

Sementara itu, Jessica Mila tampil stunning dengan mini dress aksen glitter yang dipadukan dengan blazer hijau. Dan Yakup memakai kaus putih serta celana hijau.

Di foto ini netizen justru dibuat salfok dengan wajah Yakup Hasibuan dan Rob Clinton yang disebut sangat mirip.

"Apa cuma aku doang kalau liat Yakup sama Rob Clinton kayak kembar?," kata @ambarsary*** 

"Yakup sama Rob Clinton kembar astaga," tambah @ivoniar***

Halaman:
1 2
      
