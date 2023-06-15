Gaya Inara Rusli yang Dituding Pakai Baju Transparan Bikin Geger Warganet, Langsung Beri Balasan Menohok!

SOSOK Inara Rusli tak berhenti menjadi sorotan publik di tengah sidang perceraiannya dengan Virgoun. Terbaru, gaya busana Inara Rusli yang menjadi sorotan.

Gaya Inara Rusli yang jadi sorotan itu diunggahnya baru-baru ini di Instagram pribadinya, @mommy_starla. Dalam foto tersebut, Inara tampak sedang hangout dengan teman-temannya.

Inara memilih memakai outfit all black alias serba hitam. Namun di foto ini Inara terlihat seperti memakai baju transparan. Ini lantaran kulitnya seperti terlihat dari balik busana.

"Saya salfok sama baju teteh haduh, gimana konsepnya itu?," tanya @nuri***

"baju nya tembus pandang," ujar @nur***

"Maaf kakak mau tanya. Itu bajunya transparan yaa tangan sampai le belakang. Kalau memang ia sebaiknya saran saya kakak pakai manset lg aja biar g keliatan secara nyata kak. Itu kan aurat kakak yg kelihatan 🙏🙏 kan kakak sebelumnya pakai cadar. G enak dan g etis aja kak. Maaf y kak cuma saling mengingatkan saja 🙏🙏," ungkap @venz***

"iya keliatan kek kulit ya itu, keliatan ga pake daleman," kata @fitri***

"Makin kesini makin aneh😢😢😢itu baju bneran transparant atau masi ada payet lgi Dalamannya ya...ksini gra" fb😂," ungkap @anhi****

Meski begitu, beberapa netizen menilai jika Inara tidak memakai baju transparan. Menurut mereka, Inara masih memakai manset sebagai dalaman.

"udh jelas itu ada dalemannya lgi, udh jelas itu emg model bajunya begitu," tutur @ikhsan***

"Itu manset kok liat bagian lengan kanan ngelipet2 gtu bahunya,, kalo kulit asli kan ga mungkin kriting 😂😂," ujar @puan***

Meski begitu penampilan Inara Rusli tersebut tetap bikin heboh netizen. Inara pun mengklarifikasi tentang busananya yang dituding transparan.