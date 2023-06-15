Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Inara Rusli yang Dituding Pakai Baju Transparan Bikin Geger Warganet, Langsung Beri Balasan Menohok!

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:00 WIB
Gaya Inara Rusli yang Dituding Pakai Baju Transparan Bikin Geger Warganet, Langsung Beri Balasan Menohok!
Inara Rusli (Foto: Instagram/@mommy_starla)
A
A
A

SOSOK Inara Rusli tak berhenti menjadi sorotan publik di tengah sidang perceraiannya dengan Virgoun. Terbaru, gaya busana Inara Rusli yang menjadi sorotan.

Gaya Inara Rusli yang jadi sorotan itu diunggahnya baru-baru ini di Instagram pribadinya, @mommy_starla. Dalam foto tersebut, Inara tampak sedang hangout dengan teman-temannya.

Inara Rusli

Inara memilih memakai outfit all black alias serba hitam. Namun di foto ini Inara terlihat seperti memakai baju transparan. Ini lantaran kulitnya seperti terlihat dari balik busana.

"Saya salfok sama baju teteh haduh, gimana konsepnya itu?," tanya @nuri***

"baju nya tembus pandang," ujar @nur***

"Maaf kakak mau tanya. Itu bajunya transparan yaa tangan sampai le belakang. Kalau memang ia sebaiknya saran saya kakak pakai manset lg aja biar g keliatan secara nyata kak. Itu kan aurat kakak yg kelihatan 🙏🙏 kan kakak sebelumnya pakai cadar. G enak dan g etis aja kak. Maaf y kak cuma saling mengingatkan saja 🙏🙏," ungkap @venz***

"iya keliatan kek kulit ya itu, keliatan ga pake daleman," kata @fitri***

"Makin kesini makin aneh😢😢😢itu baju bneran transparant atau masi ada payet lgi Dalamannya ya...ksini gra" fb😂," ungkap @anhi****

Meski begitu, beberapa netizen menilai jika Inara tidak memakai baju transparan. Menurut mereka, Inara masih memakai manset sebagai dalaman.

"udh jelas itu ada dalemannya lgi, udh jelas itu emg model bajunya begitu," tutur @ikhsan***

"Itu manset kok liat bagian lengan kanan ngelipet2 gtu bahunya,, kalo kulit asli kan ga mungkin kriting 😂😂," ujar @puan***

Meski begitu penampilan Inara Rusli tersebut tetap bikin heboh netizen. Inara pun mengklarifikasi tentang busananya yang dituding transparan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/194/3187445/inara-9EfI_large.jpg
4 Potret Inara Rusli saat Berlibur di Gurun Pasir Sahara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/612/3186406/inara-2Ev8_large.jpg
Profil dan Potret Inara Rusli yang Diduga Sudah Nikah Siri dengan Insanul Fahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/194/3185611/inara-HxBj_large.jpg
4 Potret Inara Rusli Lagi Main Padel di Tengah Isu Perselingkuhan dengan Suami Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/612/3122096/inara_rusli_sampai_konsul_ke_dokter_gizi_demi_kelancaran_berpuasa-p7Jj_large.jpg
Inara Rusli Sampai Konsul ke Dokter Gizi Demi Kelancaran Berpuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/33/3063328/inara_rusli-VWjB_large.jpg
Inara Rusli Akui Tak Punya Persiapan Khusus Jelang Keberangkatan Umrah Bareng Tiga Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/33/3063294/inara_rusli-6znF_large.jpg
Inara Rusli Wujudkan Impian Berangkat Umrah Bersama Tiga Anaknya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement