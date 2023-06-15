5 Potret Gaya Bunglon Mulan Jameela, Mode Politisi Cantik hingga Artis Glamor

LEWAT akun Instagram miliknya, anggota DPR sekaligus penyanyi, Mulan Jameela rajin membagikan potret kesibukannya sehari-hari.

Potret penampilan dirinya saat sedang jadi politisi, sampai ketika kembali beraksi di atas panggung menjadi penyanyi yang glamor. Bagaimana potret bunglon Mulan Jameela dalam berbagai kesempatan? Berikut intip 5 potret cantik Mulan Jameela, dikutip dari laman akun Instagram pribadinya @mulanjameela1, Kamis (15/6/2023).

1. Bercadar: Menjalani ibadah umrah ke Tanah Suci, Mulan di sini benar-benar tampil tertutup. Menutup auratnya dengan balutan abaya bewarna hitam yang bertuliskan ‘MS’ beserta cadar hitam yang menutupi wajahnya.

2. Kerudung ibu guru: Punya paras cantik dan mulus, ditambah pulasan makeup gaya flawless nude membuat Mulan percaya diri dan terlihat cantik, meski hijab segi empatnya kali ini dibuat dengan gaya super sederhana, gaya jilbab yang khas ala ibu guru di sekolah dasar.