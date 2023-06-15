Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Gaya Dokter Cantik Pipim S. Bayasari, Tak Kalah Modis dari ABG!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |13:00 WIB
6 Gaya Dokter Cantik Pipim S. Bayasari, Tak Kalah Modis dari ABG!
Pipim S Bayasari (Foto: Instagram/@pipimbayasari)
A
A
A

DOKTER Pipim S Bayasari adalah seorang dokter Spesialis Kulit dan Kelamin yang lulus dari Universitas Trisakti pada tahun 2013.

Saat ini Dokter Pipim S Bayasari masih aktif berpraktik untuk melayani pasien serta memberikan Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) medis.

Selain itu, Dokter Pipim juga kerap aktif di sosial media Instagramnya untuk memberikan berbagai edukasi tentang kesehatan kulit.

Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang sosoknya, berikut beberapa potret cantik dari Dokter Pipim, dilansir dari akun Instagramnya, @pipimbayasari, Kamis, (15/6/2023).

1. Suka tampil modis

Pipim S Bayasari

Meski memiliki kesibukan sebagai seorang dokter, Dokter Pipim tampak terlihat tampil modis di setiap kesempatan. Salah satunya terlihat dalam potret berikut, ia tampak bak ABG dalam balutan outfit edgy berupa kaos pink dan celana parasut kerut berwarna hijau army.

2. Cantik dengan gaya klasik

Pipim S Bayasari

Bahkan, saat bergaya klasik, Dokter Pipim terlihat sangat cantik. Ia menjelma bak gadis tempo dulu dengan gaya rambutnya yang dibuat wavy, serta lipstick merah nan merona. Ditambah, dengan baju polkadot yang membuatnya makin terlihat memesona.

3. Tampil edgy dengan ripped jeans

Pipim S Bayasari

Dalam potret ini, Dokter Pipim tampak tampil edgy meski hanya mengenakan setelan kaos hitam yang dipadukan dengan ripped jeans. Ia bergaya bak ABG dengan ekspresi wajah fierce nan seksi.

Halaman:
1 2
      
